Sport

Kyselý výraz po stříbru? Zapomenuto! Bolest v Jílkově obličeji vystřídala euforie

Milan Cortina Olympics Speedskating
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek v závodě rychlobruslařů na 10 000 m na ZOH 2026
Metoděj Jílek slaví olympijské zlato |
Foto: AP
Sport

Toužil po zlatu a získal ho. Suverénním výkonem, kterým nedal soupeřům šanci. Rychlobruslař Metoděj Jílek dal na trati na 10 000 metrů vzpomenout na legendární výkony Martiny Sáblíkové a pro Česko vybojoval druhý olympijský triumf.

Lavina. Ilustrační foto.

Český horolezec zahynul pod Gerlachovským štítem. Smetla ho lavina

Český horolezec v pátek zemřel po pádu laviny ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS). V nedávné době se jedná o další případ ve Vysokých Tatrách, před týdnem zde lavina zabila dva maďarské turisty.

