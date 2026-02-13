Kyselý výraz po stříbru? Zapomenuto! Bolest v Jílkově obličeji vystřídala euforie

Toužil po zlatu a získal ho. Suverénním výkonem, kterým nedal soupeřům šanci. Rychlobruslař Metoděj Jílek dal na trati na 10 000 metrů vzpomenout na legendární výkony Martiny Sáblíkové a pro Česko vybojoval druhý olympijský triumf.
Český rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál na olympiádě v Miláně závod na 10 000 metrů a získal tak na letošních hrách po stříbru z „pětky“ druhý cenný kov.
ŽIVĚ7. den ZOH: Fernstädtová nezačala dobře, arbitráž potvrdila vyloučení Ukrajince
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚEvropa se musí stát světovým hráčem, oznámil Merz svou vizi v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
Sex, drogy a vydírání. Maďarskem zmítá předvolební skandál. Šmírovali lídra opozice
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar tvrdí, že čelí vyděračské kampani založené na tajně pořízených intimních záznamech. Podle něj má jít o promyšlenou operaci „v ruském stylu“, jejímž cílem je jeho diskreditace před dubnovými volbami. Vládní strana Fidesz jakoukoli účast na této kampani popírá.
Český horolezec zahynul pod Gerlachovským štítem. Smetla ho lavina
Český horolezec v pátek zemřel po pádu laviny ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS). V nedávné době se jedná o další případ ve Vysokých Tatrách, před týdnem zde lavina zabila dva maďarské turisty.