Kvitová ani po třicítce chuť na tenis neztratila. Také ale myslí na právo a podnikání

Petra Kvitová si myslela, že po třicítce už ji běhat s raketou po turnajích nikdo neuvidí. Tenisová vášeň ale v dvojnásobné wimbledonské vítězce zdaleka nehasne a chystá se na patnáctou sezonu na okruhu WTA s jasnou vizí. Ráda by uspěla na grandslamech a na odložené olympiádě.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - October 8, 2020 Czech Republic's Petra Kvitova during her semi final match against Sofia Kenin of the U.S. REUTERS/C | Foto: Reuters

"Když jsem byla mladší, tak jsem si říkala, že po třicítce už určitě hrát nebudu, a teď tu sedím a jedu dál. Nepřemýšlela jsem, kolik let bych chtěla na kurtu strávit. Dokud mě to baví a zdraví dovolí, budu ráda pokračovat," řekla na tiskové konferenci.

Třicítku oslavila letos v březnu, pak si zahrála osmifinále US Open a semifinále Roland Garros a ukázala, že je stále ve špičce. "Už pomalu patřím k nejstarším, ale na kurtu to nevnímám. Motivaci mám, chci se zlepšovat. Tenis mě baví, mám ho strašně ráda. Dostala jsem druhou šanci, vážím si toho a chci vyždímat maximum," poukázala na svůj návrat po vážném zranění ruky, které utrpěla při přepadení.

Před novináře dnes přišla v červených šatech s černými proužky a na vysokých podpatcích. Večer totiž bude předávat sparťanským nadějím ceny za uplynulý rok. Sama už myslí na další sezonu. "Těším se, až to začne. Snad budu pořád schopná hrát," uvedla světová osmička, která byla v žebříčku nejvýše druhá.

"Musím poslouchat tělo a doufám, že program udělám tak, abych byla nachystaná na velké akce," řekla. Touží uspět na gradslamech a třeba k bronzu z Ria přidat další olympijskou medaili. Nad otázkou, zda by brala spíše zlato nebo další grandslamový titul, chvilku přemýšlela. "Nemůžu mít oboje?" řekla s úsměvem a posléze doplnila: "Tak já bych si zvolila olympijské zlato a další rok třeba grandslam."

Letošní rok poznamenala opatření proti koronaviru a další sezona nebude jiná. Tenistky čeká testování a uzavřené "bubliny". "Snad všude," podotkla Kvitová. Nejistým programem turnajů se netrápí. "V tenisu se musí improvizovat. Celý svět, i tenisový, je v otazníku. Beru to, jak to je. Nic s tím neudělám a čekám, jak to dopadne."

Už nyní ví, že na úvod sezony poletí později. Grandslamové Australian Open začne nejspíše až v únoru, předtím bude muset v Austrálii do karantény. "Bude to dlouhé, ale snad nás po čtrnácti dnech pustí do města, což je pozitivní. Snad se to uskuteční, i když v posunutém termínu, ale alespoň to bude. To je dobrá zpráva," řekla.

Díky posunutému začátku sezony bude po letech na vánoční svátky doma s rodinou. Normálně by totiž odletěla k protinožcům. "To bude hezké. Mám Vánoce ráda. Rodina se setká, jsem trojnásobná teta a s dětmi je to hezčí," řekla Kvitová.

V příštím roce uplyne deset let od její super sezony. V roce 2011 poprvé slavila triumf ve Wimbledonu, Češkám pomohla k titulu ve Fed Cup a ovládla Turnaj mistryň. "Přijde mi to jako včera a už je to deset let. Strašně to letí," podotkla.

Nejdivnější věcí v koronavirové době jsou podle Kvitové turnaje bez diváků. "Člověk si zvykne a zjistila jsem, jak mi chybí. Baví mě hrát pro lidi a bez nich je docela namáhavé se povzbuzovat," řekla svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka. Doufá, že se fanoušci do ochozů vrátí, třeba oblíbený Wimbledon bez lidí si neumí představit. "To by bylo hodně smutný," řekla vítězka z All England Clubu v letech 2011 a 2014.

Hodně se těšila letos na olympiádu do Tokia, a pokud to půjde, vyrazí do Japonska příští rok. V turnaji pod pěti kruhy by měla podporu ostatních sportovců. "Jako v Riu, to bych měla o atmosféru postaráno," vzpomínala na předchozí hry v Brazílii.

Ač ještě neplánuje konec kariéry, znovu zkouší studovat. Opět na Univerzitě Jana Ámose Komenského. "Teď věřím, že se tomu budu věnovat víc," řekla a slíbila si, že nedopadne jako dříve, kdy obor sociální a mediální komunikace nedokončila. Tentokrát se vrhla na právo a podnikání. "Jsem na začátku, zatím mě to baví," řekla Kvitová, která v minulosti měla plán mít salon krásy.