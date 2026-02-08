Přeskočit na obsah
8. 2. Milada
Kvalifikaci zvládly suverénně, nyní Ledecká a Maděrová zaútočí na medaile

Sport

Sledujte online přenos z finálového bloku paralelního obřího slalomu snowboardistek na olympiádě v Itálii.

Britský producent Romare (uprostřed) se v Praze obklopil dvěma hudebníky s perkusemi a žesťovými nástroji. Všichni tři pak předvedli silný koncertní set bez přestávek.
Masivní orgie na Žižkově. Tři nindžové vyplenili Akropoli

Byť už britský hudebník Romare několik let u slavné značky Ninja Tune nevydává, během pražského vystoupení připomněl, jak na přelomu tisíciletí mimo hlavní proudy definovala “chytrou” taneční muziku. Párty to byla v pátek divočejší, než se čekalo.

