Kvalifikaci zvládly suverénně, nyní Ledecká a Maděrová zaútočí na medaile
Sledujte online přenos z finálového bloku paralelního obřího slalomu snowboardistek na olympiádě v Itálii.
Masivní orgie na Žižkově. Tři nindžové vyplenili Akropoli
Byť už britský hudebník Romare několik let u slavné značky Ninja Tune nevydává, během pražského vystoupení připomněl, jak na přelomu tisíciletí mimo hlavní proudy definovala “chytrou” taneční muziku. Párty to byla v pátek divočejší, než se čekalo.
ŽIVĚ2. den OH: Češky v kvalifikaci neměly konkurenci, Ledecké na prkně sekunduje Maděrová
Sledujte aktuální dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Rusové zadrželi v Dubaji muže, který podle nich postřelil zástupce šéfa GRU
Ruská tajná služba FSB oznámila zatčení muže, který podle ní v pátek postřelil zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Interfax.
Snová kvalifikace: Dvě Češky, mezera a soupeřky. Ledecká s Maděrovou zaútočí na zlato
České snowboardistky Ester Ledecká a Zuzana Maděrová byly nejrychlejší v kvalifikaci olympijského závodu v paralelním obřím slalomu v Livignu. Obhájkyně zlatých medailí z Pchjongčchangu a Pekingu Ledecká zajela v obou jízdách nejrychlejší čas, Maděrová byla v modré i červené dráze druhá a za reprezentační kolegyní zaostala 69 setin sekundy.
Pozor, vychází hvězda. Na jízdy Jílka se chodí dívat rychlobruslařské legendy
Je v tom jistá symbolika. Zatímco Martina Sáblíková se v olympijském Miláně loučí s kariérou, na stejném místě pod pěti kruhy vstupuje na scénu nové české rychlobruslařské jméno - Metoděj Jílek. O jeho potenciálu se už teď čile šušká mezi někdejšími závodníky.