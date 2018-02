Kučerová zajela v kvalifikaci 13. čas, v osmifinále vyzve mistryni světa

před 3 hodinami

Nikol Kučerová v kvalifikaci skikrosu udělal několik menších chyb, nakonec zajela třináctý nejlepší čas.

Pchjongčchang - Skikrosařka Nikol Kučerová zajela 13. čas v kvalifikaci, jež určila nasazení do vyřazovacích jízd pro páteční závod o olympijské medaile v Pchjongčchangu. Osmadvacetiletá česká reprezentantka zaostala o 2,5 sekundy za nejrychlejší Marielle Thompsonovou z Kanady.

Kanaďanky dnešní rozřazovací jízdu s 23 startujícími absolutně ovládly. Druhá skončila Kelsey Serwaová a třetí byla Brittany Phelanová.

"Jízda byla docela dobrá. Snažila jsem se jet na pohodu, abych to nepřevymyslela a nedělala chyby. Na mě a na kvaldy to bylo fajn," řekla novinářům Kučerová. "Jelo jí to dobře. Povedla se nám docela máza, udělala tam dvě drobné chyby, které mohly stát za malou ztrátou, ale celkově dobrý," chválil trenér Zdeněk Šafář.

Čtvrtý čas zajela úřadující mistryně světa Sandra Näslundová ze Švédska, jež bude v osmifinále jednou ze dvou soupeřek Kučerové. O dvě postupová místa do čtvrtfinále se s nimi utká Němka Julia Eichnerová, která v kvalifikaci obsadila 20. místo.

"Je to normální rozjížďka. Nikol se zařadí za Sandru a pojede za ní až do cíle a takhle to bude až do finále, kde ji předjede," řekl Šafář. "No jasně," přitakala Kučerová, která má díky výsledku v kvalifikaci jistotu, že vylepší 24. místo ze Soči.

Kučerová souhlasila, že jí můžou jízdy s favorizovanou Näslundovou pomoct. "Dá se za ní jet, ale v podstatě je jedno, koho jsem z těch prvních dostala," řekla Kučerová a k německé soupeřce dodala: "Je drsná, ale dá se dát. Nikdo není neporazitelný."

Vyřazovací část se pojede v pátek od 2:00 SEČ.