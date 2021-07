Krpálkovi se v Tokiu vracejí vzpomínky na zlaté MS, na neoblíbené soka myslet nechce

Judista Lukáš Krpálek se po necelých dvou letech vrátil na místo činu do Tokia, kde se radoval ze světového titulu. Tentokrát bude v hale Budokan bojovat ještě o cennější medaili, tu olympijskou. Než se olympijský šampion z Ria 2016 pustí v pátek do boje ve své kategorii nad 100 kilogramů, bude ve středu fandit parťákovi Davidu Klammertovi v devadesátce.

V soutěžní hale se byl Krpálek v pondělí poprvé podívat. "Nestrávil jsem tam moc času, byl jsem tam tři čtvrtě hodiny. Chtěl jsme se podívat, jak je to připravené, kde je rozcvičovna," řekl při on-line rozhovoru novinářům v Tokiu. Ve středu využije toho, že sportovci v Tokiu mohou chodit fandit alespoň na vlastní sport, a podpoří Klammerta. "Vydám se s Klamošem do haly a budu se snažit mu být maximální oporou. V prvním kole má těžkého soupeře z Izraele, budeme tam muset udělat maximum, aby se mu dařilo," plánoval. Klammert se utká s Li Kochmanem.

To Krpálek ještě svého soupeře nezná. Čeká ho Němec Johannes Freye, nebo bývalý íránský reprezentant Džavád Mahdžúb z týmu uprchlíků. "Němce Freye jsem dvakrát porazil na zemi. Teď je to půl hodinky, co jsem se díval na video, jak jsem se s ním pral. Snažil jsem se něco málo nastudovat. S Íráncem jsem jednou prohrál. Sám si nedokážu tipnout, kdo z těchto dvou závodníků vyhraje. Musím se připravit na oba. Jsme na olympijských hrách a tady si člověk nevybere úplně lehkého soupeře," řekl bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy.

Tam prohrál v semifinále se neoblíbeným Nizozemcem Henkem Grolem, který pak získal stříbro. Na něj by na olympiádě mohl narazit ve druhém zápase. "Bude to extrémně taktický zápas. Nesmím za žádnou cenu udělat chybu. On je ten soupeř, který umí všechny chyby potrestat, a to já nesmím dovolit. Ale já bych nerad se připravoval na Grola a pak nějakým způsobem podcenil první zápas. V tuhle chvíli se maximálně soustředím na první zápas," řekl Krpálek.

Při tréninku v hale Kodokan se mu vracejí vzpomínky na zlaté mistrovství světa. "Projelo mi hlavou, že se připravuju na stejném místě. Pokaždé trénujeme v jiné tělocvičně, ty myšlenky tam občas projedou. Vzpomínám si, jak jsem se tam připravoval. Tehdy jsme měli vybranou tělocvičnu, je jich tam šest nebo sedm," zamyslel se.

Česká výprava určitě nebude na medailový úspěch čekat až na něj. V pondělí se o první medaile českého týmu postarali stříbrný vodní slalomář Lukáš Rohan a bronzový šermíř Alexander Choupenitch. "To, že se podařilo získat medaili, je tady znát a každého to nakoplo. Já doufám, že v tom budeme pokračovat a těch medailí bude co nejvíce," popsal Krpálek aktuální atmosféru v olympijské vesnici.

V pátek se bude prát o cenný kov souběžně s kamarádem Jiřím Prskavcem, který se pokusí minimálně navázat na pět let starý bronz ve vodním slalomu. Nejen kvůli opatřením proti koronaviru si tak na rozdíl od Ria nemohou jít vzájemně fandit. "Budeme na sebe myslet i při tom závodě. Budeme si držet pace a maximálně se (na dálku) podporovat," plánoval Krpálek.

Společné fandění se mezi českými olympioniky rozmohlo. "Když Saša včera bojoval o medaili, tak jsme všichni sledovali, všichni jsme drželi palce. Stejně tak Ondrovi Cinkovi, který bohužel o medaili přišel. Věřili jsme, že tu medaili udělá. Ta atmosféra byla hrozně krásná," líčil Krpálek.