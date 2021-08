Krejčíková se Siniakovou to dokázaly! Po skvělém finále získaly olympijské zlato

Před turnajem měly nálepku největších favoritek a tu do puntíku potvrdily. V těžké pozici se nacházely české tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Nasazování na utkání, únava Krejčíkové z dvouhry, to vše se snažilo zabrzdit český pár. Jenže vítězky French Open přidaly do své sbírky i nejcennější kov z olympijských her. Jako první deblový pár v historii dosáhly na zlato. Ve finále proti Švýcarkám Bencicové a Golubicové jim stačily tentokrát dva sety.

V tom prvním dlouho oba páry držely podání a zlom přišel až za stavu 5:5, kdy Češky prolomily servis Golubicové. Následně dopodávaly a zřejmě i psychicky zlmily své soupeřy. Ty totiž v druhém setu neudržely ani jednou servis, čtyřikrát jej ztratily, zatímco Češky byly přesné a šly si jasně za výhrou. Jednou sice zaváhaly, přesto však druhý set ovládly poměrem 6:1 a zaslouženě si došly pro olympijské zlato.

