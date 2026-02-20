Krčmář si na poslední položce odstřelil šanci na medaili, v "masáku" skončil šestý

Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol.
Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil 19. místo.
Pětatřicetiletý Krčmář, který absolvoval 20. start na zimních olympijských hrách a vyrovnal český rekord běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, mohl vybojovat druhou medaili pod pěti kruhy v kariéře. V roce 2018 byl v Pchjongčchangu druhý ve sprintu.
Krčmář přesto zaznamenal nejlepší individuální výsledek českých biatlonistů na letošní olympiádě. Ve finiši o šesté místo porazil Němce Philippa Nawratha a Nora Johana-Olava Botna.
ŽIVĚVláda představila novou strategii, Babiš zdůraznil změnu emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Válková patrně plní to, co vidí Babišovi na očích. U Turka si na to bude nutné počkat
Uplynulý týden v české politice přinesl pochybnosti o tom, jestli někteří politici jednají skutečně jen a jen podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebo jsou spíše ovládáni – přímo či nepřímo – někým jiným. Největší pozornost v tomto smyslu vyvolala poslankyně ANO Helena Válková, která k radosti šéfa ANO Andreje Babiše zpochybnila nestrannost soudů.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné „dobré“ rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval Trump.
Průzkum: Češi chtějí bránit stát za každou cenu, nevěří ale v jeho obranyschopnost
O schopnosti České republiky ubránit se pochybuje více než polovina Čechů. Naprostá většina zároveň míní, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, který se konal od 23. ledna do 3. února a zúčastnilo se ho 1725 lidí.