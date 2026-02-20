Přeskočit na obsah
20. 2. Oldřich
Sport

Krčmář si na poslední položce odstřelil šanci na medaili, v "masáku" skončil šestý

ČTK

Biatlonista Michal Krčmář bojoval v závěrečném závodě s hromadným startem na olympijských hrách v Itálii o medaili, po čtyřech chybách na poslední střelbě skončil šestý. Celkem musel na pět trestných kol.

Michal Krčmář v závodě na 15 km s hromadným startem na ZOH 2026
Foto: REUTERS
Zvítězil Nor Johannes Dale-Skjevdal před krajanem Sturlou Holmem Laegreidem, třetí byl Quetin Fillon Maillet z Francie. Druhý český reprezentant Vítězslav Hornig obsadil 19. místo.

Pětatřicetiletý Krčmář, který absolvoval 20. start na zimních olympijských hrách a vyrovnal český rekord běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, mohl vybojovat druhou medaili pod pěti kruhy v kariéře. V roce 2018 byl v Pchjongčchangu druhý ve sprintu.

Krčmář přesto zaznamenal nejlepší individuální výsledek českých biatlonistů na letošní olympiádě. Ve finiši o šesté místo porazil Němce Philippa Nawratha a Nora Johana-Olava Botna.

Aktualizujeme…

