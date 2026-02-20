Krčmář sahal po senzaci, ale spustil "samopal". Zachovala bych se úplně obráceně, řekla Soukalová

Jel dvacátý olympijský závod svého života. Pravděpodobně ten úplně poslední. A nebyl v něm daleko od senzační medaile. Český biatlonista Michal Krčmář předvedl v Anterselvě výborný výkon v závodu s hromadným startem, před poslední střeleckou položkou útočil na nejvyšší příčky. Rychlopalba na velké riziko se mu ale hrubě nevyplatila.
Pětatřicetiletý Krčmář na trati letěl. Celkově z elitní třicítky závodníků zaznamenal šestý nejlepší běžecký čas. Poslední mužské klání v olympijské Anterselvě navíc zahájil dvěma bezchybnými položkami v leže. Rodila se česká biatlonová senzace.
Na první střelbě vestoje měl rodák z Vrchlabí šanci posunout se na medailovou příčku. Minul ale poslední pátý terč. Ovšem jeho soupeři při náročných, neustále se měnících podmínkách na střelnici selhali mnohem více, a tak se Čech vrátil po trestném kole na trať na čtvrté místě.
Drama vrcholilo na poslední položce. Před Krčmářem chybovali třetí Němec Philipp Horn i čtvrtý Francouz Quentin Fillon-Maillet.
Český reprezentant zřejmě ve snaze využít těchto zaváhání na střelnici výrazně zariskoval a pálil celou položku za 23,8 sekundy. To se ukázalo jako chyba. Z pěti terčů minul hned čtyři a ztratil šanci na šokující cenný kov.
"Škoda té poslední střelby. Tohle si bude vyčítat hodně dlouho, protože to bylo rozjeté, nechci říkat medailově, ale na medaili," uvedl v rozhovoru pro Českou televizi trenér Michael Málek.
"Neřekl bych, že to bylo (závěrečná střelba) 'all in', ale byly tady takové podmínky, že to bylo celé sfouknuté vpravo. Viděli jsme, že to někomu sedlo a někomu ty střelby vyšly hrozně," vysvětlil kouč. "Zvedl se tu poryv. Když přijel první Nor Dale, tak tady bylo skoro bezvětří a pak se to postupem času začalo zvedat. Nechci to omlouvat, ale ty podmínky nebyly úplně dobré," dodal.
Nadšená z výkonu Krčmáře, ale i překvapená z taktiky na poslední položce, byla někdejší šampionka a expertka České televize Gabriela Soukalová.
„Krásné umístění. Všichni jsme si přáli nějaký výsledek do desítky, Michalovi to hrozně moc přeju. I kvůli tomu, že nevíme, jestli to nebyl jeden z jeho posledních závodů,“ uvedla.
Přiznala, že během poslední střelby byla jako na trní.
„Když je to takhle blízko, strašně to zamrzí. V průběhu závodu mě těšilo, že si každou položku strašně hlídal. Říkala jsem si, že to je přesně ono, to je skvělá taktika pro dnešní závod. Bylo mi totiž jasné, že jak se točil vítr, bude spousta závodníků chybovat. Hrozně jsem si přála, aby šel s takovou taktikou i do poslední položky,“ vyprávěla.
„Proto mě to hrozně překvapilo. Vůbec nevím, co se tam Michalovi honilo hlavou. Podle mého názoru to odstřílel strašně rychle. Určitě se Michala zeptám, proč to vyhodnotil zrovna tímhle způsobem,“ podotkla.
Kritizovat ale v žádném případě nechtěla. „Jinak běžel úplně famózně, šestý běžecký čas. Není na místě žádná výtka, spíš blahopřání,“ zdůraznila.
Sama měla během kariéry na střelnici opačnou taktiku.
„Moje taktika byla vždycky taková, že i kdybych tam měla stát 40 vteřin, tak si to prostě pohlídám, abych dala nulu, maximálně jedničku. Dle mého to bylo strašně rychlé,“ uvedla.
I když jel Krčmář v tu chvíli o medaili a musel spěchat, Soukalová by se prý zachovala jinak.
„Já bych přesto zpomalila. Já byla vždycky hráč, který to hrál na jistotu. Málokdy jsem si dovolila riskovat, to musely být opravdu ideální podmínky. Ty tam ale dnes nebyly. V jeho pozici bych se zachovala úplně obráceně, což je zase krásné, protože každý to máme jinak a nedá se říct, co je vlastně správně,“ uzavřela.
Ve finiši Krčmář ukázal výborný výkon a přespurtoval Nora Botna i Němce Nawratha. Na závěr své olympijské kariéry si dojel pro šesté místo a dojemně se loučil s fanoušky.
ŽIVĚZmařené atentáty: Ukrajina a Moldavsko zadržely deset podezřelých, jednali na příkaz Moskvy
Bezpečnostní složky zatkly na Ukrajině a v Moldavsku deset lidí podezřelých z plánování atentátů na ukrajinské činitele, veřejně známé osoby i cizince. Podle ukrajinské prokuratury podezřelí jednali na příkaz Moskvy. Mezi možnými cíli byl i představitel vojenské rozvědky Andrij Jusov. Rusko se k obvinění nevyjádřilo.
ŽIVĚZvažuji omezený vojenský úder, oznámil Trump. Írán chce přimět k nové jaderné dohodě
Americký prezident Donald Trump v pátek připustil, že zvažuje omezený vojenský úder na Írán, ale bližší podrobnosti o možném americkém útoku nesdělil. Informovala o tom agentura Reuters. Spojené státy jsou podle dvou nejmenovaných amerických zdrojů Reuters v pokročilé fázi plánování vojenské akce namířené proti Íránu. Možnosti zahrnují cílené útoky na jednotlivce i svržení teokratického režimu.
Co s odmítnutými migranty? Řecko s dalšími státy chystá řešení v Africe
Řecko společně s několika dalšími zeměmi plánuje vybudovat návratové centrum v Africe. V pátek to napsal s odkazem na své zdroje deník Kathimerini. Do střediska podle plánů budou vysláni migranti, kteří nezískali azyl a jejichž země původu je odmítá převzít. O možnosti umístění centra již evropské země začaly jednat s Keňou.
ŽIVĚVláda představila novou strategii, Babiš zdůraznil změnu emisních povolenek
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za hlavní úkol vlády vybojovat v Evropské unii změny emisních povolenek. Uvedl to při pátečním představení hospodářské strategie svého kabinetu s názvem Česko: Země pro budoucnost 2.0. Mezi nejdůležitější témata dokumentu, který vláda schválila v pondělí, zařadil také zdravotnictví či výstavbu kvůli zvýšení dostupnosti bydlení.
Plácnutí do vody. Opozice cupuje Babišovy velkolepé ekonomické plány
Levnější energie, zestátnění společnosti ČEZ a 50 tisíc nových bytů ročně. Vláda představila hospodářskou strategii. „Jsem urputný,“ prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO) na důkaz, že své vládní záměry dotáhne až do konce. Je to jen marketing, cupuje ovšem opozice Babišovu velkolepou prezentaci ekonomických plánů.