Krasobruslařky na jedno použití. Odcházejí s potížemi, ruská guru už má náhradnice

Je případ Kamily Valijevové jen špičkou nelítostné mašinerie produkující stále nové krasobruslařské hvězdy bez ohledu na následky? Trenérka Eteri Tutberidzeová se po problematickém dění na olympiádě v Pekingu dostává pod drobnohled, vyšetřovat její metody chce i Mezinárodní olympijský výbor.

Peking (od našeho zpravodaje) - Nad černou rouškou a pod blonďatou hřívou svítily vyděšené oči.

Tohle Eteri Tutberidzeová nečekala ani v nejhorším snu. Její aktuální výkladní skříň, jindy neomylná patnáctiletá Kamila Valijevová na ledě pekingského Capital Indoor Stadium nezvládala skoky, dělala chyby na dopadu, padala.

To se ruské superstar na velké akci ještě nestalo.

Na Valijevovou dopadl po oznámení pozitivního testu na trimetazidin nepředstavitelný tlak, z rozhodnutí arbitráže ale nakonec mohla závodit.

Krátký program zvládla na výbornou, rozhodující volnou jízdu nikoli. Skončila mimo stupně vítězů, plačící a zdrcená.

Podporu u své trenérky hledala marně. Tutberidzeová se dívky ptala, proč přestala bojovat, a její chování znepokojilo i šéfa Mezinárodního olympijského výboru Thomase Bacha, který avizoval, že bude ruský tým podroben vyšetřování.

Pohled pod pokličku továrny na nezletilé krasobruslařky už nyní zaráží v řadě ohledů.

Sedmačtyřicetiletá Tutberidzeová dostala před dvěma lety od Mezinárodní bruslařské unie ocenění pro trenéra roku, její škola byla tehdy vyzdvihována coby vzor pro všechny. Už tehdy ale kritici poukazovali na některé skutečnosti.

Především na krátkou "životnost" ruských krasobruslařek. V každém olympijském cyklu se opakuje podobný příběh. Z ruské tréninkové skupiny vzejde mladičký talent schopný předvádět čtverné skoky, zazáří a po pár letech ukončí kariéru.

Pro nejnáročnější skokové variace a rotace totiž dospělejší dívky přestávají mít dispozice, souvisí to s vývinem boků a ramen.

Před olympiádou v Soči vletěla do špičky Julia Lipnická. V patnácti letech vyhrála dospělé mistrovství Evropy a na hrách zlato v týmové soutěži. Její skoky a ohebnost udivovaly svět. Poté ale její výkonnost rychle uvadala, o tři roky později ukončila kariéru.

Zázračné dítě tehdy přiznalo chronické problémy s kolenem i anorexii. Objevovaly se nepotvrzené informace o práškové dietě, kterou Lipnické trenérský tým předepisoval.

Na talentovanou krasobruslařku se ale v Rusku rychle zapomnělo. Na hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 už ji nahradily další mladičké hvězdy. Především Alina Zagitovová, někdy označovaná za Lipnickou 2.0.

Ta rovněž v patnácti vlétla mezi dospělou elitu, vyhrála evropské mistrovství i olympiádu, už na konci roku 2019 ale v tichosti přestala závodit a dala přednost moderování televizní show. V rozhovorech přiznávala, že už je na krasobruslení moc stará, přestože ještě nebyla ani plnoletá.

Při vzpomínkách na sportovní život mluvila o hladovění, odpírání vody kvůli váze i extrémním trénování 12 hodin denně.

Podobné to bylo s Jevgenijí Medveděvovou, dvojnásobnou držitelkou stříbra z Pchjongčchangu a dvojnásobnou mistryní světa. Po olympiádě, na které závodila s prasklou kostí v chodidle, utekla do Kanady, kvůli pandemii se pak ale vracela k Tutberidzeové, která ji veřejně kritizovala za to, že přibrala.

Její kariéra skončila záhy kvůli vážným problémům se zády.

To už si ale ruská krasobruslařská guru chystala nové triumfy na hry v Pekingu. K Anně Ščerbakovové a Alexandře Trusovové se na poslední chvíli přidal i nejčerstvější a nejzářivější zázrak - Kamila Valijevová. Na letošní olympiádě měly podle předpokladů ovládnout celé stupně vítězů.

I za ně už má Tutberidzeová připravené náhradnice. Čtverné skoky už předvádějí čtrnáctileté Sofia Akatěvová a Adelija Petrosjanová. Pracuje i s jedenáctiletými, jež by na olympiádě 2026 už splnily současný věkový limit.

Poměry v ruském krasobruslení nedávno kritizoval kouč olympijského šampiona Nathana Chena Rafael Arutjunijan, když závodnice přirovnal k jednorázovým kelímkům na kávu.

Server slate.com napsal, že je týrání ze strany Tutberidzeové veřejným tajemstvím a její styl přirovnal k chování Bely a Marty Karolyiových vůči mladým americkým sportovním gymnastkám. Ty si nemohly stěžovat ani ve chvíli, kdy je zneužíval lékař Larry Nassar.

V souvislosti s případným užíváním zakázaných látek je pak zajímavá postava doktora Filippa Švetského, který s Valijevovou cestoval na její první seniorskou mezinárodní soutěž loni v říjnu. Jde o muže vyšetřovaného mezi lety 2007 a 2010 v souvislosti s dopingovým skandálem ruských veslařů.

Tutberidzeová se narodila v Moskvě gruzínským rodičům, věnovala se krasobruslení, ale nikdy to v rámci Sovětského svazu nedotáhla do špičky. V devadesátých letech žila ve Spojených státech a živila se účinkováním v krasobruslařských show. Nakonec ale strádala, bez peněz bydlela v Oklahomě a pro jídlo zdarma si chodila do baptistického kostela.

V dubnu 1995 byla blízko teroristickému útoku extremisty Timothyho McVeigha, při kterém zemřelo 168 lidí. Žila jen blok od místa útoku a její jméno je na tamní zdi přeživších.

Tutberidzeová téměř nemluví s médii. Mlčení na letošní olympiádě prolomila jen po oznámení pozitivního dopingového testu Valijevové. Pro ruskou televizi stručně prohlásila: "Jsem si absolutně jistá, že je nevinná a čistá."