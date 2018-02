Koukalové rozumíme, říkají experti. Zabrat místo někomu jinému by znamenalo čelit obřímu tlaku

před 1 hodinou

Měla se Gabriela Koukalová zúčastnit olympijských her alespoň coby členka štafety? Čeští biatlonoví odborníci říkají, že ne.

Praha - O té variantě se uvažovalo až do úplně poslední chvíle. Že se neuskuteční, se definitivně ukázalo až ve chvíli, kdy Gabriela Koukalová umístila na svůj facebookový profil video s prohlášením o neúčasti na zimních olympijských hrách i ukončení celé sezony.

Do té doby řada lidí, pohybujících se v blízkém okolí biatlonové hvězdy, věřila, že Koukalová do Jižní Koreje pojede a bude kvůli zdravotnímu omezení startovat aspoň ve štafetě. Ani to ale nakonec nevyšlo.

"Přiznám se, že jsem věřil do poslední chvíle, upínal jsem se na to, že by mohla jet aspoň štafetu. Bohužel to nevyšlo," řekl deníku Aktuálně.cz šéf jabloneckého klubu SKP Kornspitz Jan Matouš.

Biatlonový expert České televize Vlastimil Vávra krátce po rozhodnutí Koukalové ve vysílání uvedl, že by podle jeho názoru byla Koukalová ve štafetě prospěšná i v tomto zdravotním rozpoložení. Matouš si to ale nemyslí.

"Těžko říct, ale spíš bych řekl, že ne. Podle mě nejela vyloženě závodním tempem několik měsíců," podotkl medailista ze světových šampionátů v letech 1987 a 1990.

Vítězka ankety Sportovec roku za rok 2017 sama uvedla, že právě při snaze trénovat na sto procent začínaly její problematické lýtkové svaly bolet.

"Kdyby se aspoň na čtrnáct dnů dokázala dostat do rychlosti, tak by to šlo. Takhle by to ale byl obrovský risk," dodal Matouš.

Stejně vidí situaci předchůdkyně Koukalové na postu české biatlonové královny, mistryně světa z roku 2003 Kateřina Holubcová-Jakešová.

"Rozumím tomu, že nechtěla riskovat. Nebylo by dobré tam jet, když neodtrénovala, co měla, když měla velké manko. Necítila se, nemohla jít do rychlosti," konstatovala bývalá biatlonistka.

Oba odborníci se také shodli v názoru, že by případná účast na olympijských hrách v této situaci znamenala pro Koukalovou velice náročnou zkoušku psychických sil.

"Myslím, že kdyby v této situaci do Pchjongčchangu jela, necítila by se sama psychicky vůbec dobře," řekla Holubcová-Jakešová.

"Úplně rozumím tomu, že se takhle rozhodla a že nechtěla někomu zdravému zabírat místo v nominaci. Pro ni by navíc bylo strašně psychicky těžké plnit obrovská očekávání veřejnosti, kdyby nakonec jela," dodal Matouš.