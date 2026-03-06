Přeskočit na obsah
6. 3. Miroslav
Sport

Kontroverze před paralympiádou. Zranění Rusové z války na Ukrajině dostanou šanci závodit

ČTK

Ruští vojáci zranění během invaze na Ukrajinu mohou v budoucnu startovat na paralympijských hrách. Před začátkem zimních her v Itálii to BBC řekl předseda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons. Ruský paralympijský výbor údajně uvedl, že v reprezentačních týmech nyní figuruje nejméně 70 veteránů.

Rusové na paralympijských hrách 2026
Rusové na paralympijských hrách 2026Foto: REUTERS
"Je mnoho zemí, které rekrutují sportovce z ozbrojených sil, takže pokud to Rusko udělá, nebude jediné. Musíme pamatovat na své kořeny. Naše hnutí začalo po druhé světové válce právě se zraněnými vojáky," uvedl Parsons.

"Jsme proti jakékoli válce, jakémukoli konfliktu, ale nabízíme příležitost pro ty, kteří byli ve válce zraněni, aby se znovu začlenili do společnosti prostřednictvím sportu. Nezáleží nám na tom, co v minulosti dělali na bojišti. Válečné zločiny jsou samozřejmě něco jiného, ale to, co s hnutím nabízíme, je druhá šance," prohlásil brazilský funkcionář, který vede IPC od roku 2017.

Rusko bylo se svým spojencem Běloruskem vyloučeno ze sportovních soutěží po začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezinárodní paralympijský výbor však loni v září na valném shromáždění suspendaci obou zemí zrušil.

Jejich sportovcům povolil startovat na hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se státními symboly, což vzbudilo vlnu kritiky. Řada zemí včetně Česka se kvůli tomu rozhodla bojkotovat slavnostní zahájení. Na divoké karty se na hrách představí šest Rusů a čtyři Bělorusové.

"Když valné shromáždění zrušilo suspendaci Ruska a Běloruska, bylo rozhodnuto zacházet s nimi jako s jakýmkoli jiným národním paralympijským výborem," uvedl Parsons.

Podle IPC obě země nebyly předtím vyloučeny kvůli samotné invazi, ale proto, aby paralympijský sport nebyl zneužíván k válečné propagandě, což by znamenalo porušení pravidel organizace. Parsons řekl, že pokud by se objevily důkazy o takové propagandě, paralympijský výbor by zasáhl.

