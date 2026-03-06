Kontroverze před paralympiádou. Zranění Rusové z války na Ukrajině dostanou šanci závodit

Ruští vojáci zranění během invaze na Ukrajinu mohou v budoucnu startovat na paralympijských hrách. Před začátkem zimních her v Itálii to BBC řekl předseda Mezinárodního paralympijského výboru (IPC) Andrew Parsons. Ruský paralympijský výbor údajně uvedl, že v reprezentačních týmech nyní figuruje nejméně 70 veteránů.
"Je mnoho zemí, které rekrutují sportovce z ozbrojených sil, takže pokud to Rusko udělá, nebude jediné. Musíme pamatovat na své kořeny. Naše hnutí začalo po druhé světové válce právě se zraněnými vojáky," uvedl Parsons.
"Jsme proti jakékoli válce, jakémukoli konfliktu, ale nabízíme příležitost pro ty, kteří byli ve válce zraněni, aby se znovu začlenili do společnosti prostřednictvím sportu. Nezáleží nám na tom, co v minulosti dělali na bojišti. Válečné zločiny jsou samozřejmě něco jiného, ale to, co s hnutím nabízíme, je druhá šance," prohlásil brazilský funkcionář, který vede IPC od roku 2017.
Rusko bylo se svým spojencem Běloruskem vyloučeno ze sportovních soutěží po začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Mezinárodní paralympijský výbor však loni v září na valném shromáždění suspendaci obou zemí zrušil.
Jejich sportovcům povolil startovat na hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo se státními symboly, což vzbudilo vlnu kritiky. Řada zemí včetně Česka se kvůli tomu rozhodla bojkotovat slavnostní zahájení. Na divoké karty se na hrách představí šest Rusů a čtyři Bělorusové.
"Když valné shromáždění zrušilo suspendaci Ruska a Běloruska, bylo rozhodnuto zacházet s nimi jako s jakýmkoli jiným národním paralympijským výborem," uvedl Parsons.
Podle IPC obě země nebyly předtím vyloučeny kvůli samotné invazi, ale proto, aby paralympijský sport nebyl zneužíván k válečné propagandě, což by znamenalo porušení pravidel organizace. Parsons řekl, že pokud by se objevily důkazy o takové propagandě, paralympijský výbor by zasáhl.
ŽIVĚ Izrael bombardoval bunkr v Teheránu, dříve ho využíval duchovní vůdce Chameneí
Izraelská armáda v pátek ráno zničila v Teheránu podzemní bunkr, který v minulosti sloužil dlouholetému nejvyššímu duchovnímu vůdci ajatolláhu Alímu Chameneímu. Přibližně 50 letounů na komplex bunkru svrhlo kolem 100 bomb, uvedla podle serveru The Times of Israel (ToI) armáda. Ta v noci na pátek oznámila zahájení další rozsáhlé vlny vzdušných úderů na Írán, a později na Teherán a Isfahán.
ŽIVĚ Spor o evakuační let: stát tvrdí, že byl zdarma. Lidé mluví o závazku dát 15 tisíc
Cestující, které ve čtvrtek dopravilo letadlo Smartwings pronajaté státem z Ammánu do Prahy, nemuseli za dopravu nic uhradit. V pátek to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, podle kterého let z Jordánska byl plně hrazený státem. Lidé, které ve čtvrtek po příletu oslovila redakce ČTK, ale uvedli, že museli podepsat závazek, že uhradí 15 tisíc korun za let.
Prezident Pavel se dočkal „odplaty“ za vstřícnost. A Babiš ochrany za lynčování justice
Tečka je kombinací krátkých videoukázek a stručných komentářů Radka Bartoníčka s přihlédnutím k uplynulému týdnu především v české politice. Tentokrát se můžete seznámit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) coby „leteckým dispečerem“ a zároveň mužem, který „lynčuje“ soudkyni své kauzy Čapí hnízdo. Uslyšíte i ukázku z projevu prezidenta a reakci jednoho z poslanců ANO. Prostor mají i diváci pořadu.
ŽIVĚ Maďaři vyhostí sedm Ukrajinců. Stíhají je pro podezření z praní špinavých peněz
Kyjev obvinil Maďarsko ze zadržení sedmi zaměstnanců ukrajinské státní banky Oščadbank, kteří podle něj převáželi z Rakouska peníze. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na síti X nazval počínání státním terorismem. Maďarský daňový úřad v pátek dopoledne oznámil zadržení sedmi ukrajinských občanů, které stíhá kvůli podezření z praní špinavých peněz.
Elektrické křeslo, kterému upadla zrcátka. Nová éra F1 začala pro Aston Martin noční můrou
Legendární konstruktér Adrian Newey přiznal bezradnost. Motor Honda v monopostech Aston Martin trápí vibrace, jezdci mají omezený počet kol a tým řeší nedostatek baterií.