Konec snu o medaili. České hokejistky nestačily na Švédky

České hokejistky na olympiádě v Miláně medaili nezískají. Favorizovaný tým ve čtvrtfinále turnaje nečekaně prohrál se Švédskem 0:2.
Češky nezvládly střelbu, z 28 střel nedokázaly dát jediný gól. Ze Švédkami prohrály potřetí za sebou.
Vítězný gól dala v čase 24:47 v přesilové hře Hanna Olssonová a výsledek potvrdila 25 sekund před koncem při power play do prázdné branky Hilda Svenssonová. Brankářka Ebba Svenssonová Träffová udržela podruhé na turnaji čisté konto.
Češky při premiéře před čtyřmi lety v Pekingu skončily sedmé a v případě postupu favorizovaných výběrů USA a Kanady mohou umístění vylepšit na 5. pozici.
Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové chtěly po třetím místě v základní skupině A navázat na bronzové medaile z mistrovství světa v letech 2022 a 2023.
Švédky ovládly bez ztráty bodu výkonnostně horší skupinu B a vylepší 8. místo z minulé olympiády. Mají šanci útočit na třetí medaili pod pěti kruhy po bronzu z roku 2002 ze Salt Lake City a stříbru o čtyři roky později v Turíně.
Aktualizujeme…
XXV. zimní olympijské hry:
Hokej - ženy (Milán):
Čtvrtfinále (Rho Arena):
Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 25. Olssonová (Svenssonová, Nylénová-Perssonová), 60. Svenssonová (Kjellbinová). Rozhodčí: McKennaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3360.
Sestava Česka: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Pejzlová, Křížová, Plosová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Juříčková, Pištěková, Přibylová - Vocetková. Trenérka: MacLeodová.
Trump žaluje Harvardovu univerzitu. Škola podle něj nespolupracuje s vyšetřovateli
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa zažalovala Harvardovu univerzitu, která podle ní nespolupracuje s federálními vyšetřovateli v otázce nelegálního rasového upřednostňování některých uchazečů. V pátek o tom informovala agentura Reuters. Univerzita se zatím k případu nevyjádřila.
Češi proti outsiderovi vystrašili výpadkem. Nakonec ale splnili povinnost
Česká hokejová reprezentace porazila na olympijském turnaji v Miláně Francii 6:3. Ještě ve druhé třetině ale prohrávala. Chytal Daniel Vladař. Vítězný gól vstřelil Matěj Stránský.
ŽIVĚ7. den ZOH: Fernstädtová nezačala dobře, Vonnovou čekají další operace
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Tečka Radka Bartoníčka: Proč není Babiš slabý premiér a na co chytře sází Okamura
V nejnovějším díle Tečky Radka Bartoníčka můžete kromě jeho komentování politiky z tohoto týdne sledovat také několik videoukázek. Je na nich premiér Andrej Babiš či předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Nechybí ani pozitivní zpráva s videorozhovorem z Masarykova onkologického ústavu, který má povzbudivé novinky ohledně boje s rakovinou. A uvidíte i reportéry Aktuálně.cz po návratu z cest.