Benative
13. 2. Věnceslav
Sport

Konec snu o medaili. České hokejistky nestačily na Švédky

ČTK,Sport

České hokejistky na olympiádě v Miláně medaili nezískají. Favorizovaný tým ve čtvrtfinále turnaje nečekaně prohrál se Švédskem 0:2.

Mira Jungakerová a Tereza Vanišová ve čtvrtfinále česko - Švédsko na ZOH 2026
Mira Jungakerová a Tereza Vanišová ve čtvrtfinále česko - Švédsko na ZOH 2026Foto: REUTERS
Češky nezvládly střelbu, z 28 střel nedokázaly dát jediný gól. Ze Švédkami prohrály potřetí za sebou.

Vítězný gól dala v čase 24:47 v přesilové hře Hanna Olssonová a výsledek potvrdila 25 sekund před koncem při power play do prázdné branky Hilda Svenssonová. Brankářka Ebba Svenssonová Träffová udržela podruhé na turnaji čisté konto.

Češky při premiéře před čtyřmi lety v Pekingu skončily sedmé a v případě postupu favorizovaných výběrů USA a Kanady mohou umístění vylepšit na 5. pozici.

Svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové chtěly po třetím místě v základní skupině A navázat na bronzové medaile z mistrovství světa v letech 2022 a 2023.

Švédky ovládly bez ztráty bodu výkonnostně horší skupinu B a vylepší 8. místo z minulé olympiády. Mají šanci útočit na třetí medaili pod pěti kruhy po bronzu z roku 2002 ze Salt Lake City a stříbru o čtyři roky později v Turíně.

Aktualizujeme…

XXV. zimní olympijské hry:

Hokej - ženy (Milán):

Čtvrtfinále (Rho Arena):

Česko - Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 25. Olssonová (Svenssonová, Nylénová-Perssonová), 60. Svenssonová (Kjellbinová). Rozhodčí: McKennaová (Kan.), Tassoniová - Bucknerová (obě USA), Toddová (Kan.). Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 3360.

Sestava Česka: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Neubauerová, D. Pejšová, Lásková, Seroiszková, Trnková - Mlýnková, Mrázová, Vanišová - Pejzlová, Křížová, Plosová - Hymlárová, Kaltounková, Šapovalivová - Juříčková, Pištěková, Přibylová - Vocetková. Trenérka: MacLeodová.

