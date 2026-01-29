Přeskočit na obsah
Benative
29. 1. Zdislava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Konec obav. Obránce Šimek je v pořádku, může do Milána

ČTK

Liberecký obránce Radim Šimek nemá vážné zranění a může hrát na olympijském turnaji v Miláně. Český hokejový svaz o tom informoval na webu.

Radim Šimek
Radim ŠimekFoto: Aktuálně.cz
Reklama

Třiatřicetiletý Šimek nedohrál úterní extraligové utkání s Vítkovicemi, které Bílí Tygři vyhráli 6:2. Bývalý hráč San Jose odstoupil kvůli zranění levé ruky už v úvodu první třetiny.

O olympijský turnaj však nepřijde. "Vyšetření neukázala nic závažného, Radim Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech," uvedl reprezentační trenér Radim Rulík.

Český tým do olympijského turnaje v Miláně, kterého se poprvé od roku 2014 zúčastní i hráči z NHL, vstoupí 12. února zápasem s Kanadou. V základní skupině narazí také na Francii a Švýcarsko.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Kyiv residents cope with cold after heating loss as critical civil infrastructure was hit by recent Russian missile and drone strikes
Kyiv residents cope with cold after heating loss as critical civil infrastructure was hit by recent Russian missile and drone strikes
Kyiv residents cope with cold after heating loss as critical civil infrastructure was hit by recent Russian missile and drone strikes

Přežila holocaust, teď umrzla v Kyjevě kvůli ruským útokům

Jako dítě zázrakem přežila masakr desítek tisíc kyjevských Židů v roklině Babí Jar u Kyjeva. Teď ale doplatila na ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť. Jevgeniji Michajlovnu Besfamilnaju našli policisté a sousedi umrzlou v nevytápěném, ledem pokrytém bytě, který zůstal bez elektřiny.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama