Konec obav. Obránce Šimek je v pořádku, může do Milána

Liberecký obránce Radim Šimek nemá vážné zranění a může hrát na olympijském turnaji v Miláně. Český hokejový svaz o tom informoval na webu.
Třiatřicetiletý Šimek nedohrál úterní extraligové utkání s Vítkovicemi, které Bílí Tygři vyhráli 6:2. Bývalý hráč San Jose odstoupil kvůli zranění levé ruky už v úvodu první třetiny.
O olympijský turnaj však nepřijde. "Vyšetření neukázala nic závažného, Radim Šimek se tak v pondělí 2. února připojí do kempu v Karlových Varech," uvedl reprezentační trenér Radim Rulík.
Český tým do olympijského turnaje v Miláně, kterého se poprvé od roku 2014 zúčastní i hráči z NHL, vstoupí 12. února zápasem s Kanadou. V základní skupině narazí také na Francii a Švýcarsko.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.
"Nehekala jsi jako obvykle." Sabalenková dostala cestou do finále bizarní trest
Nikoho už to nezarazí. Zvukový doprovod při odpálení míčku je z úst Aryny Sabalenkové něčím pro její hru typickým. V semifinále Australian Open se přesto dostala do sporu s rozhodčí kvůli svému hekání.
Přežila holocaust, teď umrzla v Kyjevě kvůli ruským útokům
Jako dítě zázrakem přežila masakr desítek tisíc kyjevských Židů v roklině Babí Jar u Kyjeva. Teď ale doplatila na ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť. Jevgeniji Michajlovnu Besfamilnaju našli policisté a sousedi umrzlou v nevytápěném, ledem pokrytém bytě, který zůstal bez elektřiny.
ŽIVĚPo boku Al-Káidy i Hamásu. EU zařadí íránské revoluční gardy na seznam teroristů
Ministři zahraničí zemí EU se dnes shodli na zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací, oznámila na síti X šéfka evropské diplomatické služby Kaja Kallasová. Jde o reakci na zásah íránského režimu proti nedávným rozsáhlým demonstracím, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí.