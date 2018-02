Kombinaci vyhrála Gisinová, Vonnová první pozici po sjezdu neustála. Pauláthová skončila sedmnáctá

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Lindsey Vonnová v posledním olympijském závodě kariéry nedojela do cíle, zlato slaví Michelle Gisinová.

Pchjongčchang - Olympijskou vítězkou v kombinaci se stala švýcarská lyžařka Michelle Gisinová, jež v součtu sjezdu a slalomu o téměř sekundu porazila Američanku Mikaelu Shiffrinovou. Bronz získala další Švýcarka Wendy Holdenerová.

Čtyřiadvacetiletá Gisinová přidala do rodinné sbírky olympijské zlato čtyři roky po starší sestře Dominique, jež v Soči vyhrála sjezd. Úřadující vicemistryně světa v kombinaci byla třetí po sjezdu a ve slalomu čtvrtou nejlepší jízdou bez problémů odrazila očekávaný atak Shiffrinové.

Favorizovaná Američanka založila na medaili šestým časem ve sjezdu, nicméně po zlatu z obřího slalomu se musela s odstupem 97 setin sekundy spokojit se stříbrem.

Nejrychlejší slalomová jízda závodu pomohla k bronzu Holdenerové. Mistryně světa v kombinaci se na stupně vítězů vyšvihla z průběžně desátého místa a získala druhou medaili v Koreji po stříbru ze slalomu speciál.

Jako poslední se mezi slalomové branky spustila vítězka sjezdařské části Lindsey Vonnová, ale svůj pravděpodobně závěrečný olympijský závod v kariéře nedokončila.

Čtyřiadvacetiletá Pauláthová při čtvrtém startu v Koreji ztratila na Gisinovou 8,19 sekundy.

Sjezdové lyžování:

Ženy - kombinace:

1. Gisinová (Švýc.) 2:20,90 (sjezd 1:40,14 + slalom 40,76), 2. Shiffrinová (USA) -0,97 (1:41,35+40,52), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,44 (1:42,11+40,23), 4. Mowinckelová (Nor.) -1,73 (1:40,11+42,52), 5. Vlhová (SR) -2,09 (1:42,58+40,41), 6. Grenierová (Kan.) -2,54 (1:41,79+41,65), 7. Siebenhoferová (Rak.) -2,55 (1:40,34+43,11), 8. Brignoneová (It.) -2,63 (1:42,51+41,02), 9. Feierabendová (Švýc.) -3,04 (1:43,04+40,90), 10. Bassinová (It.) -3,35 (1:42,61+41,63), …17. Pauláthová (ČR) -8,19 (1:44,26+44,26).