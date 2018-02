Klíčová bitva je tady. Češi jdou do čtvrtfinále jako favorité, měli by však přidat v útoku

před 1 hodinou

Čeští hokejisté stojí na olympiádě před rozhodujícím zápasem. Utkání proti Američanům je buď pustí do boje o medaile, anebo pošle domů. Jandačův soubor je po výhře ve skupině favoritem, nicméně USA mají v zádech povedený zápas proti Slovensku.

Praha - Nastává čas zlomového utkání. Zápasu, který pravidelně na velkých turnajích rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále olympijských her v Koreji střetnou s reprezentací USA.

Svěřenci Josefa Jandače ovládli po triumfech nad Koreou, Kanadou a Švýcarskem základní skupinu, nemuseli absolvovat kvalifikační utkání navíc a udělali si v pondělí volný den. Dnes už se pilně připravovali na duel, který jim po dvanácti letech může přiblížit olympijskou medaili.

Soupeř českého týmu, Spojené státy, si v osmifinále zopakoval souboj ze skupiny a porazil Slovensko i podruhé na turnaji. "Byl to od nás hodně solidní zápas. Chlapci byli vpředu odměněni několika góly a zahráli jsme velmi dobře dozadu," liboval si po výhře 5:1 trenér Tony Granato.

Ve skupině však byly výkony Američanů krajně nevyrovnané. "Oni můžou zahrát výtečně, ale pak dostane čtyřku od Rusů a nedají ani gól," řekl expert Milan Antoš, a to ještě nezmínil překvapivou prohru se Slovinci.

Teď se však zdá, že sehrávající se mužstvo z hráčů působících v Evropě překonalo "porodní bolesti" a najednou jeho touha po kvalitním výsledku nepůsobí nepatřičně. Zatímco ostřílení borci jako Brian Gionta a Chad Kolarik střelecky mlčí, táhnou zámořský tým mladíci z univerzit.

"Poskládali to hodně chytře. Univerzitní hráči to oživili, duch zámořské hry je tam znát. Chtějí hrát do těla, hodně bruslit, ač nejsou tak techničtí," podotkl Antoš. Týmové bodování vede jednadvacetiletý Ryan Donato (4+1) z Harvardu, druhý je o rok mladší Troy Terry se čtyřmi asistencemi.

Stejně jako Češi sázejí Američané na jednoho brankáře, všechna čtyři utkání odchytal Ryan Zapolski z Jokeritu, Brandon Maxwell z Mladé Boleslavi se s Davidem Leggiem vystřídal jen na pozici náhradníka.

Standardní výkon vzadu, zlepšení v útoku

Češi se mohou společně s Kanadou pyšnit druhou nejlepší obranou na turnaji, méně gólů dostali ve skupině jen Švédové. Trenér Jandač před odletem tvrdil, že defenziva je silnou stránkou národního týmu, a jeho slova se potvrdila. Směrem do útoku však důvodů k jásání ubývá.

Bez gólů do prázdné branky skórovali Češi ve třech duelech šestkrát. "V útoku nám chybí důraznější hra do těla, nemáme to v sobě. Nakonec by to mohlo i rozhodnout, kdybychom prohrávali a museli tlačit," varoval Antoš. Lepší úvod než soupeř měli čeští hokejisté pouze se Švýcary.

Čtvrtfinálový start v podobě vedoucího gólu by byl ideální už jen z toho pohledu, že je v českém týmu množství hráčů, kteří do zlomového zápasu o všechno nastoupí vůbec poprvé. To však platí i pro USA.

Aby mohli pomýšlet na postup do semifinále, měli by se tedy Češi pokusit vstřelit více než průměrné dvě branky a podat standardní výkon vzadu, podpořený klidným Pavlem Francouzem a disciplinovaností. V zápasech ve skupině měli s fauly a přísným metrem rozhodčích problém.

"Jestli se nevyvarujeme faulů ve čtvrtfinále, dostaneme dva góly a pojedeme domů," prohlásil na rovinu český kapitán Martin Erat.

Čeští trenéři vyrazili v pondělí na lyže, trojice Nakládal, Řepík a Birner pro změnu na trénink Ester Ledecké. Den volna přispěl k pročistění hlavy, hráči byli rádi za delší regeneraci. Podle Romana Červenky to však Čechům do zápasu proti USA větší výhodu nepřinese.

"Rozhodně nebudou unavení, mají dost času na odpočinek," nechal se slyšet Červenka. Jiný názor má Vladimír Vůjtek. "Výhoda to určitě je, i když se nemusí vždycky potvrdit. Soupeř budu mít pauzu asi 21 hodin, což není ideální," uvedl bývalý trenér slovenské i české reprezentace.

Odveta za vyřazení v Soči a Moskvě

Američané jsou tradičním soupeřem českého týmu ve čtvrtfinále, dá se říct, že v tomto "trendu" poslední dobou nahradili Švédy. Od mistrovství světa 2011 je Češi v této fázi velkých turnajů dvakrát porazili a dvakrát prohráli. To je případ poslední olympiády nebo šampionátu v Moskvě.

"Všichni víme, jak to tam dopadlo. Odehráli jsme vynikající základní část, ale pak nám to moc nešlo. Američtí hráči z Evropy nejsou vůbec špatní," upozornil Michal Birner. Zrovna on hořké moskevské vyřazení po prohře 1:2 na nájezdy pamatuje, byl tehdy tahounem Vůjtkova výběru.

V jiné ruské destinaci, na olympiádě v Soči, prohráli Češi 2:5, ale vrátili USA tuto porážku o pár měsíců později v Minsku. Uspěli i v Bratislavě a Vídni, obrovským zklamáním však skončilo čtvrtfinále v Praze 2004.

Do zápasu v Kangnungu by měli Češi nastoupit ve stejném složení jako v neděli. Nejistý je start Michala Jordána, nahradil by ho Ondřej Vitásek.

Repríza čtvrtfinále z Nagana nebo Soči začne ve středu ve 4:10 SEČ. Utkání sledujte na ČT Sport nebo v online přenosu Aktuálně.cz.

Předpokládaná sestava ČR: Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán (Vitásek), O. Němec - Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Sekáč - Řepík, Horák, Birner - T. Zohorna.