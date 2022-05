Když všechny natřete stejně, není to spravedlnost, hájil šéf MOV Rusy v radě

Prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach uvedl, že by neměla být kladena všem Rusům vina za rozhodnutí jejich vlády napadnout Ukrajinu. Bach tím obhajoval rozhodnutí netrestat ruské členy MOV.

Po únorovém vpádu ruských vojsk na Ukrajinu MOV vyzval mezinárodní sportovní federace, aby přesunuly své akce z Ruska a zakázaly na nich účast sportovcům Ruska a spojeneckého Běloruska. Navzdory hlasům volajícím po sankcích pro funkcionáře však MOV nechal ruské členy účastnit se zasedání a nepostihoval ani Ruský olympijský výbor.

"Když všechny natřete stejnou barvou, tak to není žádná spravedlnost," řekl dnes Bach na 139. zasedání MOV v Lausanne. "Bylo by to dokonce kontraproduktivní, protože by to mohlo nahrát propagandě těch, kteří tvrdí, že sankce jsou jen součástí širšího spiknutí namířeného proti jejich zemi," uvedl šéf olympijského hnutí.

Rusko má aktuálně dva členy MOV: bývalou tyčkařku Jelenu Isinbajevovou a tenisového funkcionáře Šamila Tarpiščeva. Dlouholetý bývalý člen Vitalij Smirnov je čestným členem MOV. "Tuhle válku nezačal ruský lid, ruští sportovci, Ruský olympijský výbor nebo ruští členové MOV," řekl Bach. Podle interpretace MOV nejsou ruští členové zástupci své země v MOV, ale zastupují MOV ve své zemi.

Bach zároveň označil zákaz startu ruských a běloruských sportovců na mezinárodních akcích za preventivní opatření. "Není to trest, ale preventivní opatření, aby byla ochráněna integrita soutěží. Vzhledem k hlubokým protiruským a protiběloruským náladám v mnoha zemích po invazi nemohla být garantována bezpečnost ruských a běloruských sportovců a funkcionářů," řekl.

Varoval však ty, kteří veřejně vpád ruských vojsk na Ukrajinu podporují. "Velmi pozorně sledujeme, kdo svými vyjádřeními a činy tuto válku podporuje, a vyvozujeme a budeme z toho vyvozovat patřičné důsledky. To už nakonec udělaly FINA a FIG, jež potrestaly sportovce, které takovou podporu válce vyjádřili," uvedl Bach s narážkou na již vynesené tresty zákazu činnosti nad plavcem Jevgenijem Rylovem a gymnastou Ivanem Kuljakem.