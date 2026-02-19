Kdo mu to řekne? rýpla si legenda. V Kanadě nechápou Rulíkovy výroky o sudích

Vedle strhující a nečekaně vyrovnané bitvy přineslo středeční olympijské čtvrtfinále mezi hokejisty Česka a Kanady i jeden nepříjemný aspekt: výkon rozhodčích. Kouč českého týmu Radim Rulík se do mužů v pruhovaném bez okolků obul. A za Atlantikem tím rozpoutal bouři.
Rulíkovy výroky byly nebývale ostré. Trenéra metr rozhodčích sžíral po celou dobu turnaje, ovšem poté, co viděl proti Kanadě, vybuchl.
„Co si k nám rozhodčí dovolují, je pro mě neakceptovatelné. Nerozumím tomu, nechápu to,“ spustil po porážce 3:4 v prodloužení.
„Mám z toho pocit, že se Kanady každý bojí, aby náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti, ať se na mě nikdo nezlobí. Nechci se vymlouvat, ale videa mi dávají za pravdu,“ řekl také.
Konkrétně mu vadil například ostrý zákrok Drewa Doughtyho na Davida Pastrňáka nebo hákování Martina Nečase v úniku na samotném konci základní hrací doby.
Za celý zápas vyfasovala Kanada od švédsko-americké dvojice Mikael Holm - Chris Rooney dva menší tresty, Češi o jeden více.
Výrok, že Češi „tlačili proti šesti“, tedy i proti rozhodčím, však v zámoří vyvolal silně nechápavé reakce.
Už během zápasu se tam totiž řešila hrubá chyba sudích ve prospěch Čechů. Ti prokazatelně hráli v šesti, když Ondřej Palát skóroval z protiútoku na 3:2. Celá šestice se pak zúčastnila gólové oslavy v útočném pásmu.
„Tohle je opravdu neuvěřitelné,“ kroutil hlavou novinář Michael Russo z webu The Athletic.
Dlouhotrvajícího prohřešku proti pravidlům si nevšiml nikdo z rozhodčích a - podle absence protestů - ani nikdo z kanadského týmu.
I mezi Čechy zřejmě převažovala nevědomost. Hráči, s nimiž po zápase mluvil James Duthie z televize TSN, prý „byli v šoku“, když jim usvědčující materiál ukázal. Pouze jeden přikývl, že o hře s více hráči v poli věděl.
Proto Rulíkova slova o „tlačení proti šesti“ vyvolala takové pozdvižení.
„Kdo mu to řekne?“ rýpl si do českého kouče bývalý vynikající kanadský obránce Chris Pronger. Jednoduše tím shrnul převažující sentiment za Atlantikem.
„Rulíkova slova nestárnou vůbec dobře,“ napsal magazín Sports Illustrated. „Jeden z nejdůležitějších momentů zápasu, kdy se Češi třetím gólem dostali do vedení, totiž nastal v okamžiku jasného porušení pravidel z jejich strany.“
„Rulíkovy výroky jsou rozhodně fascinující,“ přidal ve stejné souvislosti web Daily Faceoff.
V samotném kanadském týmu se česká hra v šesti tolik neřešila, po výhře měl favorit jiné starosti. Když na toto téma dostal otázku trenér Kanady Jon Cooper, jen se usmál a odešel.
