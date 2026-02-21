Kdo je medailová senzace? Voborníková řádí ve vlnách a lásku našla v biatlonovém týmu

Začínala jako běžkyně na lyžích, až ve čtrnácti letech si k tomu přibrala malorážku na záda. A dnes oslavila biatlonistka Tereza Voborníková největší úspěch kariéry. Kdo je bronzová olympijská medailistka?
Narodila se v poslední květnový den roku 2000 ve Vrchlabí a poté, co z běžeckého lyžování přesedlala na biatlon, ji provázela pověst velkého talentu.
Zazářila především na juniorském mistrovství světa v roce 2022, kdy v Soldier Hollow získala dva tituly světové šampionky.
Ke zlatům ze sprintu a stíhacího závodu přidala ještě bronz z vytrvalostního klání.
Ve Světovém poháru debutovala Voborníková v lednu 2020, dlouho ale trvalo, než se prosadila na stupně vítězů.
Podařilo se jí to dokonce až v aktuální sezoně, kdy byla se štafetou třetí v Östersundu, další bronzový úspěch si připsala se smíšenou štafetou v Novém Městě na Moravě.
Její první medailí z velké akce v seniorské kategorii bylo loni v únoru stříbro na MS rovněž ve smíšené štafetě, kterou běžela spolu s Jessicou Jislovou, Vítězslavem Hornigem a Michalem Krčmářem a jež nestačila jen na suverénní Francii.
Voborníková ovšem startovala už na minulých OH v Pekingu, kde byla nejlépe 34. ve vytrvalostním závodu.
To na letošní olympiádě měla blízko k medaili už právě ve vytrvalostním závodě, jenže poté, co minula poslední terč, nakonec skončila patnáctá.
Také ve stíhacím závodě bojovala o umístění v první desítce, po dvou chybách ale skončila osmnáctá.
Ve štafetě vybojovala s Jislovou, Lucií Charvátovou a Terezou Vinklárkovou páté místo.
Biatlon ale není v jejím životě to jediné. Před dvěma lety získala bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně v oboru regenerace a výživa. V závěrečné práci se věnovala prevenci zranění ve sportu.
Jako svoje koníčky uvádí svobodná žena, jejímž přítelem je biatlonový reprezentant Mikuláš Karlík, bruslení a windsurfing, tedy dovádění na prkně s plachtou ve vlnách.
