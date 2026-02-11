Kanadské hokejové hvězdy opustily olympijskou vesnici. Nechceme nikoho urazit, tvrdí

Hokejisté Kanady opustili v Miláně olympijskou vesnici, v níž strávili první noci, a přestěhovali se do pětihvězdičkového hotelu.
Podle informací serveru sportsnet.ca o tom rozhodli týmoví lídři hlavního favorita na zlato s cílem udělat maximum pro úspěch v turnaji.
Ačkoliv většina účastníků her si pochvaluje jedinečnou možnost potkávat se s hvězdami jiných sportů a vstřebávat naplno atmosféru sportovního svátku, Kanaďané se brzy rozhodli pro změnu.
Olympijskou vesnici, jež se posléze promění ve studentské koleje, vyměnili za komfort luxusního hotelu, který zajistila hráčská asociace NHLPA.
"Neděláme to proto, že bychom chtěli někoho urazit nebo něco podobného," dušoval se brankář Logan Thompson.
"Chceme prostě vyhrát zlato. A chceme si dodat co možná největší šance na to, aby se nám to podařilo," doplnil.
"Cokoliv děláme, tak děláme společně jako jeden tým. A měli jsme pocit, že tohle rozhodnutí nám dá tu nejlepší šanci, abychom tady vyhráli," připojil se Darcy Kuemper, další z gólmanů hvězdného kanadského výběru, který bude ve čtvrtek od 16:40 prvním soupeřem českého týmu.
Většina pokojů ve vesnici je dvoulůžkových a postele jsou menší, bydlení je po všech stránkách odlišné od ubytování, jaké mívají hráči NHL k dispozici v průběhu sezony při cestách za zápasy
"Pro chlapa, jako jsem já, to je trochu menší, ale nebylo to tak hrozné. Vyspal jsem se celkem dobře. Byl jsem s tím v pohodě," poznamenal takřka dvoumetrový Thompson.
Je však pravděpodobné, že Kanaďané toužili zejména po větším klidu. Největší hvězdy jako Connor McDavid nebo Sidney Crosby se okamžitě stali terčem pozornosti rychlobruslařů či krasobruslařů, kteří v Miláně rovněž absolvují své boje o medaile.
"Vidíte, jak na ně všichni zírají, protože jsou to superhvězdy. Je skvělé vidět, jak dobře o nich vědí i sportovci z jiných zemí a jak si jich všímají,“ líčil Thompson.
„Všichni chtějí jen přijít a říct 'ahoj' Crosbymu, McDavidovi a dalším klukům," dodal.
S úsměvem přiznal, že pro něho není těžké pozornosti uniknout. "Budu dál jezdit do vesnice, tam a zpět. Tohle prostě chcete zažít. Je skvělé setkat se s dalšími sportovci. A já chci mít tu možnost a zároveň vidět další olympijské události," plánoval Thompson.
Američané, kteří mají být podle papírových předpokladů největším konkurentem Kanady v turnaji, ve vesnici naopak zůstali a život v ní si užívají.
"S ostatními sportovci jsem si užil spoustu skvělých chvil, když jsem se mohl jen tak poflakovat, hrát karty a sledovat další olympioniky v akci. Celé je to neuvěřitelný zážitek," libovala si ofenzivní hvězda amerického týmu Matthew Tkachuk.
"Je to vážně paráda. Vidíte všechny možné sportovce z různých zemí, kteří za sebou mají různé životní cesty. Je to docela intimní prostředí. Vidíte však, čím si musí denně procházet, ve srovnání s tím, na co jste zvyklí ve svém sportu," dumal kanonýr Auston Matthews.
"Nikdy jsem nic takového nezažil. Je prostě skvělé být toho všeho součástí," pochvaloval si.
