Kanada - USA. Dojde k nejlepšímu utkání všech dob? Kanaďanům bude chybět Crosby
Sledujte online přenos z finále olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Kanadou a USA.
ŽIVĚ16. den ZOH: Lochner vyhrál i závod čtyřbobů, Švédka ujela soupeřkám o parník
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚPři výbuchu ve Lvově zahynula třiadvacetiletá policistka, starosta mluví o terorismu
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, upozornil server RBK-Ukrajina. Sadovyj výbuchy označil za teroristický čin.
Dojatá čerstvá medailistka Voborníková prožila v Českém domě noc snů
Ani druhý den po životním úspěchu v podobě zisku bronzové medaile na olympijských hrách v Miláně si biatlonistka Tereza Voborníková pořádně neuvědomovala, co se jí v sobotu podařilo.
Kaplan promluvil o temné stránce života na ukrajinské frontě. Popsal největší problém
Religiozita na frontě není jen soukromou záležitostí víry, ale každodenní součástí života mnoha ukrajinských vojáků. Vyplývá to z rozhovoru s řeckokatolickým kaplanem Otcem Serhijem Bondarenkem, který vznikl v rámci pořadu Spotlight Hlasy z fronty.
V části Čech hrozí vzedmutí toků, meteorologové rozšířili varování
Meteorologové v neděli rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělních 15:00 objevovat hlavně v Olomouckém kraji.