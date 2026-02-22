Přeskočit na obsah
22. 2. Petr
Kanada - USA. Dojde k nejlepšímu utkání všech dob? Kanaďanům bude chybět Crosby

Sport

Sledujte online přenos z finále olympijského turnaje hokejistů v Miláně mezi Kanadou a USA.

Rozvodněná Chrudimka v Pardubicích

V části Čech hrozí vzedmutí toků, meteorologové rozšířili varování

Meteorologové v neděli rozšířili dřívější varování před nárůstem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Řeky mohou dosáhnout nejnižšího stupně povodňové aktivity. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Kromě toho zůstává beze změny v platnosti výstraha ústavu před ledovkou, která se může až do nedělních 15:00 objevovat hlavně v Olomouckém kraji.

