Kanada porazila Koreu a prošla z druhého místa do čtvrtfinále. Švédové jsou suverénní

před 3 hodinami

Švédský národní tým v severském derby přehrál Finy a postoupil z prvního místa rovnou do čtvrtfinále olympijských her.

Kangnung - Hokejisté Kanady porazili v závěrečném utkání v základní skupině A na olympijských hrách v Pchjongčchangu domácí Koreu 4:0 a postoupili přímo do čtvrtfinále. Obhájci triumfu z minulých dvou her ve Vancouveru 2010 a v Soči 2014 nemusejí do osmifinálové fáze jako jediný celek z druhého místa, protože předčili se sedmi body Finsko z 'céčka' (6 bodů) i Slovinsko z 'béčka' (4).

Korejci by mohli teoreticky Kanadu znovu potkat ve středečním boji o semifinále, ale to by museli v úterý překvapit v osmifinálovém duelu obhájce bronzu Finy.

Domácí výběr se dokázal otřepat ze sobotního debaklu se Švýcarskem 0:8, a přestože měla Kanada převahu, dokázali Korejci dlouho odolávat podobně jako v úvodním duelu s Českem (1:2). Výjimečný byl zápas pro šest kanadských rodáků v korejských barvách - gólmana Matthewa Daltona, obránce Erica Regana, Alexe Plantea, Bryana Younga a útočníky Brocka Radunskeho a Michaela Swifta.

Daltona v úvodu nepřekonali v přečíslení Wolski s Howdenem či Brulé a se střelou neuspěl ani Vey. V osmé minutě už se favorit prosadil a střelou na lapačku překonal gólmana celku Anyang Halla Thomas.

Ve 13. minutě mohl při Genowayově vyloučení vyrovnat An Čin-hi. Při Klinkammerově trestu málem Kanaďané ve vlastním oslabení zvýšili, ale Wolski v úniku neuspěl.

Při Raymondově čtyřminutovém vyloučení mohl ve druhém dějství smazat ztrátu Radunske. Korejci, kteří s Kanadou drželi krok na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě (2:4), možnosti nevyužili a v 35. minutě prohrávali 0:2. Gragnaniho střelu odraženou od zadního mantinelu doklepl za Daltona O'Dell.

Korejci, kteří loni postoupili poprvé do elitní skupiny mistrovství světa a na olympiádě na velké mezinárodní akci debutují, přes snahu své fanoušky po trefě Čo Min-ha proti Česku dalším gólem nepotěšili.

Ve 44. minutě naopak inkasovali, když se po pravé straně prohnal kolem I Ton-ka Lapierre a z úhlu prostřelil Daltona mezi nohy. Domácí gólman pak pochytal několik šancí, ale v 59. minutě při trestu Kim Sang-uka ještě nestačil na dorážku Brulého.

Severské derby pro Švédy

Hokejisté Švédska porazili v závěrečném duelu skupiny C olympijského turnaje v Pchjongčchangu Finsko 3:1 a jako nejlepší tým úvodní fáze si zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Na ten naopak nedosáhli dosud rovněž stoprocentní Finové a musejí podstoupit osmifinálový duel s domácí Koreou. Severské derby rozhodl gól útočníka Patrika Zackrissona z 49. minuty.

V brance Švédů nastoupil Fasth, který odchytal úvodní duel s Norskem (4:0) s nulou, na což minule proti Německu (1:0) navázal i jeho kolega Enroth.

Švédům patřil úvod, ale Möller finského gólmana Koskinena nepřekonal. Po polovině úvodní části už Švédové jásali, když se prosadil tečující Lindhold, jenže podle následné kontroly u videa měl hůl příliš vysoko. Gól, který pohnul bezbrankovým stavem, tak dal až v 15. minutě Lander, který najel na Koskinena a překonal ho ranou mezi betony.

Kemppainen na začátku druhé části sice v obrovské příležitosti před odkrytou švédskou brankou minul, ale brzy složil úspěšný reparát. Koivisto zakončoval bekhendem, puk tečoval švédský bek Fransson, ten vyletěl do vzduchu, přeletěl Fastha a Kemppainen ho za jeho zády pohotově doklepl do sítě. Švédové tak po 141 minutách a 32 vteřinách poprvé na turnaji inkasovali.

V 27. minutě mohl aktivní Kemppainen dokonat obrat, ale neuspěl. Finové výrazně zvýšili aktivitu, další možnost skórovat měl Heiskanen, avšak znovu bez úspěchu. Pak našel Manninen v ideální pozici na zakončení Koskirantu, ale skvěle zasáhl gólman Fasth. Koskinen ještě před pauzou s námahou vytěsnil Lindströmovu ránu.

Třetí část už ale znovu patřila Švédům. A ti od 49. minuty znovu vedli: Fransson nahodil, vyražený puk si v pádu našel Zackrisson a stihl ho poslat za Koskinenova záda. O vyrovnání se snažil především mladý Tolvanen, nejproduktivnější hráč dosavadního průběhu turnaje ale tentokrát vyšel naprázdno.

V závěru měli Finové velkou možnost k vyrovnání, když jim výběr Tre kronor nabídl přesilovku, ale nevyšel jim ani risk s power play, při níž Tolvanen ranou z první minul odkrytou branku. Jistotu pak dodal Švédům, kteří se mezi nejlepší osmičkou utkají s vítězem duelu Švýcarsko - Německo, pět vteřin před závěrečnou sirénou Möller, jenž trefil prázdnou branku.

XXIII. zimní olympijské hry v Pchjongčchangu:

Hokej (Kwantong):

Muži:

Skupina C:

Švédsko - Finsko 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 15. Lander (Omark, Fasth), 49. Zackrisson (Fransson), 60. Möller (Omark) - 22. Kemppainen (Koivisto, Junttila). Rozhodčí: Jeřábek (ČR), Gouin (Kan.) - Kaderli (Švýc.), Kohlmüller (Něm.). Vyloučení: 5:7. Využití: 1:0. Diváci: 3861.

Švédsko: Fasth - E. Gustafsson, Ahnelöv, S. Kronwall, Bertilsson, Wikstrand, Fransson, Hersley - J. Lindström, P. Lindholm, Möller - F. Pettersson, J. Lundqvist, D. Axelsson - Everberg, Lander, Omark - Bergström, Zackrisson, Stalberg - Norman. Trenér: Rikard Grönborg.

Finsko: Koskinen - Lepistö, Kivistö, Hietanen, Koivisto, Heiskanen, Ohtamaa, Kukkonen - Hartikainen, Kemppainen, Junttila - Peltola, Kontiola, Tolvanen - Manninen, J. Lajunen, Pyörälä - Enlund, Koskiranta, Savinainen. Trenér: Lauri Marjamäki.

Skupina A:

Korea - Kanada 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Thomas (Genoway, Wolski), 35. O'Dell (Gragnani, Klinkhammer), 44. Lapierre (D. Roy), 59. Brulé (Ch. Lee, D. Roy). Rozhodčí: Kubuš (SR), Stricker - Fluri (oba Švýc.), Lederer (ČR). Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 6038.

Korea: Dalton - Kim Won-čon, Young, Regan, I Ton-ko, So Jong-čon, Plante, O Hjon-ho - Radunske, Kim Sang-uk, Kim Ki-song - Testwuide, Swift, Čo Min-ho - I Jong-čon, An Čin-hi, Šin Sang-hun - Pak U-sang, Pak Čin-kjo, Šin Sang-u - Kim Won-čong. Trenér: Pek Či-son.

Kanada: Poulin - Robinson, Ch. Lee, Noreau, Genoway, Goloubef, Gragnani, S. Elliott - Brulé, D. Roy, R. Bourque - Thomas, Kelly, Raymond - Vey, Howden, Wolski - Lapierre, O'Dell, Kozun - Klinkhammer. Trenér: Willie Desjardins.