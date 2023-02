Kamarád Putina nevypadá tak, že šest let nikde nevisí ruská vlajka, brání Kejval MOV

Český olympijský výbor (ČOV) se podle předsedy Jiřího Kejvala chce aktivně účastnit jednání o účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži 2024. Zdůraznil ale, že stále platí, že ČOV je proti jejich startu na vrcholné akci příští sezony, zároveň hájil kroky Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který je pod palbou kritiky.

Kejval inicioval vznik expertní skupiny, která se má pokusit najít právní podklady, na základě kterých by se sportovci ze zemí, které se podílejí na válečném konfliktu na Ukrajině, v Paříži nesměli představit.

"Máme tři možnosti, co můžeme na Českém olympijském výboru dělat. Můžeme založit ruce a čekat, co se stane. Druhá varianta je, že začneme neformálně hejtovat mezinárodní sportovní společenství a prosazovat si náš názor. Nebo se to budeme snažit řešit diplomaticko-právní cestou a předkládat návrhy. Snažit se být u jednacího stolu, kde se o možné účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců bude jednat," vypočítal Kejval a dodal, že ČOV si vybral třetí možnost, kterou považuje za nejsložitější.

Kejval zároveň poukázal na to, že o případném startu sportovců z Ruska a Běloruska v Paříži bude rozhodovat výkonný výbor Mezinárodního olympijského výboru (MOV), ve kterém nemá Česko zastoupení.

Expertní skupina, o jejímž vzniku ČOV informoval již minulý týden, by měla jeho stanovisko podložit Olympijskou chartou a listinou základních lidských práv OSN.

"Měla by to být expertní skupina s velkým E. Neměli by v ní být lidé ze sportovního prostředí, nejsme mezinárodní právníci. Byli bychom rádi, aby v ní byli experti se zkušenostmi z mezinárodní diplomacie, práva," prohlásil šéf českých olympioniků.

"Na základě podkladů, které od nich získáme, bychom chtěli v obecné rovině zamezit tomu, aby diktátorské režimy zneužívaly olympijské hry pro svoji propagaci. Nejde nám jen o tyto hry, ale i další," doplnil Kejval. Složení skupiny by měl výkonný výbor ČOV schvalovat za dva týdny.

Předseda ČOV zároveň poukázal na skutečnost, že o možném startu Rusů a Bělorusů do velké míry rozhodující jednotlivé mezinárodní federace a svazy, které určují kvalifikační podmínky pro olympijské hry.

Zástupci obou zemí se v současnosti nesmějí účastnit evropských kvalifikací, jedná se ale o tom, že by se mohli kvalifikovat v soutěžích v Asii. Podle Kejvala bude důležité, jak se rozhodne Světová atletika jako jedna z největších federací.

"Pokud federace řeknou, že nejsou ochotny akceptovat kvalifikaci v Asii, tak je game over a nemusíme nic řešit. V Evropě se účastnit nebudou určitě, tam jsme ve všech sportech jednotní," připomněl. Zástupci gymnastiky a zápasu ale už s přesunem ruských a běloruských sportovců údajně souhlasili.

Kejval se zároveň ohradil proti kritice, že MOV a její předseda Thomas Bach hájí zájmy Ruska. "My od roku 2016 bojujeme s Ruskem. Ještě když se všichni státníci objímali s ruským a běloruským režimem, tak my (MOV) jsme s nimi byli ve válce z hlediska dopingu," tvrdil český funkcionář.

"Kamarád Putina nemůže vypadat tak, že šest let se nehraje ruská hymna a nevisí nikde ruská vlajka. Není to tak, že by někdo fandil Rusům. Na druhé straně máme za každých okolností nějaká pravidla a ta musíme respektovat," prohlásil Kejval.

Rusko a Bělorusko bylo navíc z olympijského dění oficiálně vyřazeno za porušení takzvaného olympijského příměří, neboť loni rozpoutalo válečný konflikt mezi zimní olympiádou a paralympiádou v Pekingu.

Jen kritika bez právních podkladů by navíc podle Kejvala situaci nezměnila. "Tím, že budeme křičet z Prahy, tak dosáhneme jen toho, že se s námi nebude nikdo bavit. Když budeme chodit s reálnými podloženými návrhy, tak to má daleko větší šanci," podotkl Kejval.

Podle něj platí, že 45 evropských olympijských výborů je jednotných. "Součástí MOV je ale 206 zemí, a naprosto otevřeně, kdyby se teď hlasovalo, tak to nevyhrajeme. Evropa je silná, ale je to jen čtvrtina hlasů a to tam nemůžeme počítat Rusko a Bělorusko. Jak už jsem řekl, snažíme se vytvořit tlak na bázi práva a diplomacie," zopakoval Kejval.