Dostál: Velký zásah, dost se to ve mně pere. Co nejdříve chce znát nový termín her

Kajakáře Josefa Dostála zastihla zpráva o odložení olympijských her na soustředění v Kalifornii. Rozhodnutí považuje za logické vyústění současné pandemické situace, ale má z něj rozporuplné pocity. Čeká na stanovení přesného nového termínu tokijských soutěží, aby mohl s týmem naplánovat přípravu na opožděný vrchol.

"Dost mě to zasáhlo, protože jsem byl nasměrovaný jak hlavou, tak tréninkem na letošní léto. Zdá se to být logické vyústění celosvětové pandemické situace. Dost se to ve mně pere. Samozřejmě zdraví je na prvním místě," komentoval posun her v nahrávce pro média.

Netrpělivě čeká na další podrobnosti. "Hodně čekám s celým týmem na to, kdy budou vyhlášené olympijské hry 2021. Potřebovali bychom co nejdřív znát přesné datum, abychom tomu mohli přizpůsobit veškerý trénink," doplnil trojnásobný olympijský medailista z let 2012 a 2016.

Na olympijský debut se těšil jeho parťák z deblkajaku Radek Šlouf. "Byl to pro nás obrovský hnací motor. Myslím, že tolik, co jsme měli natrénováno od začátku roku, jsme ještě neměli. Ale s ohledem na situaci, co se děje v poslední době ve světě, se není čemu divit. Nám nezbývá nic jiného než pokračovat v práci, pokračovat v tréninku a posunout si ten cíl o trošku dál. Plány se změnily, ale cíl zůstává stejný a to je olympiáda v Tokiu," poznamenal.

Dostál by byl rád, aby Mezinárodní kanoistická federace rozhodla, kdy a jestli vůbec budou v této sezoně nějaké mezinárodní závody. "Je taky otázka, zda se budou znovu vyjíždět místa, nebo zda se nechají kvóty, které se vyjely minulý rok," přemítal.

V Kalifornii měli s týmem trénovat do 3. dubna, ale to se může změnit. "Dost se ruší lety. Pořád to k nám domů lítá, ale je to za dost nekřesťanské peníze. Je otázka, zda nenaplánovat cestu domů co nejdřív, abychom tu neuvízli. V tuhle dobu by to nemělo cenu. Když budou další závody, tak budou asi později. Vůbec nevíme, co se bude dít," uvažoval svěřenec Karla Leštiny.