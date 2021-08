Budeme jednat o odškodnění za covidový let, tvrdí předseda ČOV. Naštval ho Neusser

Český olympijský výbor (ČOV) je ochoten jednat o odškodném kvůli leteckému speciálu na olympijské hry do Tokia, po němž měli postupně čtyři sportovci a další dva členové české výpravy pozitivní testy na koronavirus. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda ČOV Jiří Kejval.

Bude ale záležet na tom, zda to umožní podmínky smluv, které olympijský výbor uzavřel se sportovci a sportovními svazy.

K odškodnění sportovců v úterý vyzval ČOV předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Kvůli nákaze beachvolejbalistů Markéty Nausch Slukové a Ondřeje Perušiče se ozval také volejbalový svaz a agentura Sportfin zastupující Perušiče se Schweinerem.

"Pokud někomu dáme peníze, tak to musí být na nějakém právním podkladu. Pokud se ukáže, že je na to právní nárok, tak všechno uhradíme. Jsme připraveni na tohle téma jednat, myslíme si, že je to naprosto legitimní. Pokud se ukáže, že na to právní nárok není, tak já asi nebudu moci nic udělat v téhle věci," řekl Kejval. Jansta Kejvalův přílib ocenil. "Že přibyly další výmluvy výboru, že za vzniklou situaci nemůže, nás nepřekvapuje," uvedl pro ČTK předseda ČUS.

Vedení ČOV se snaží zjistit, jak je možné, že na palubě letěl nakažený člověk. Pozitivní test měl jako první bezprostředně po příletu lékař Vlastimil Voráček, ale původce nákazy zatím nebyl potvrzen. "Je důležitá genotypizace, abychom zjistili, kdo je pacient nula," řekl Kejval. V Praze se genotypizace nezdařila. Česká strana se snaží potřebné informace získat od Japonců. "Už jsme v Tokiu vznesli požadavek lékařské části. Mají hodně práce, moc nerozhodují, rozhoduje vláda. Bylo mi přislíbeno, že genotypizace proběhne, ale bude to dlouho trvat," uvedl šéflékař českého týmu Jiří Neumann.

ČOV už dříve připustil, že se při letu nedodržovala striktně hygienická opatření. "Ale když jsme to konzultovali s hygienou, tak jsme se dozvěděli, že vzhledem k tomu, že bylo čtyřikrát během letu podáváno občerstvení, tak ani nebylo možné dodržet hygienické předpisy tak, aby se zamezilo přenosu," poznamenal Kejval.

Lidi, kteří šli do čtrnáctidenní karantény jako blízké kontakty nakaženého Voráčka, na místě definovala japonská strana. Z letadla tam poslala jen osoby, které seděly bezprostředně u Voráčka, nikoliv ty ob jednu řadu, jako byli plážoví volejbalisté. Kejval ujistil, že o usazení a pohybu pasažérů v letadle dostali Japonci pravdivé informace.

Rozčílilo ho chování předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera, který na rozdíl od ČUS a volejbalistů ostře vystupoval proti ČOV v průběhu olympijských her. "Všichni to dali v průběhu olympijských her stranou s výjimkou Národní sportovní agentury. Pan Neusser byl v Tokiu a vůbec se s námi nebavil. Pak přijel do Česka a začal vytvářet vlastní příběhy. To bylo strašné. To není můj názor, ale to je názor všech. To co nám předvedl pan Neusser, to je největší dno, co jsem zažil ve sportu. Myslím si, že je to úplná katastrofa. Ten člověk by měl popřemýšlet, proč v té funkci je. Když jsme na olympiádě a bojujeme za Českou republiku, tak musíme táhnout za jeden provaz a nemůžeme dělat takovéhle scény," rozčiloval se nezvykle emotivní Kejval. Doplnil, že si s Neusserem neumí představit další spolupráci.

Neusser, který proti němu měl kandidovat do čela ČOV, se dnes nechtěl pouštět do osobní přestřelky. "Já jsem kritizoval fakt, že organizace se stamilionovým rozpočtem, která dokonce dostane vládní letadlo pro sto padesát lidí, převáží tímto letadlem čtrnáct sportovců. A těchto čtrnáct sportovců není Český olympijský výbor schopen bezpečně dopravit do dějiště olympijských her. Tohle lajdáctví a amatérismus způsobilo několika sportovcům životní sportovní tragédii a jediné, čeho se dočkali, byla bagatelizace celého skandálu, snaha hodit problém na sportovce a vyšetřovací zpráva, která absolutně alibisticky vyviňuje ČOV. A to, že pan Kejval nemá ani kuráž se sportovcům podívat do očí a omluvit se jim, je na tom celém nejsmutnější," uvedl pro ČTK.

Podle Kejvala by omluva sportovcům nic nevyřešila. "Jestli jim to pomůže, tak se všem omluvím, ale nejsem si jistý, že to tu jejich bolest vyřeší. Znám to z vlastní zkušenosti. Sám jsem se nemohl zúčastnit olympijských her 1992 v Barceloně, protože mi dva měsíce před olympiádou onemocněl parťák. Dodnes je to ve mně. Taková věc nepovolí za měsíc, za rok, ani za deset let," poznamenal bývalý veslař.

ČOV pokračuje ve zjišťování detailů o událostech v leteckém speciálu. Případnou osobní odpovědnost zástupců ČOV, kteří byli v leteckém speciálu, bude řešit 6. září výkonný výbor ČOV. Jedná se o styčného důstojníka pro covid (CLO) Jana Exnera a ředitele komunikace Tibora Alföldiho.