Jílkovi útok na další medaili nevyšel. Byl mezi těmi, kdo zaspal nástup

Metoděj Jílek třetí medaili na olympiádě v Miláně nezískal. Po triumfu ze závodu na 10 kilometrů a stříbru z poloviční trati si český rychlobruslař dělal ambice i v klání s hromadným startem, jenže skončil až čtrnáctý.
Jílek, který v lednu vyhrál v této disciplíně závod Světového poháru v Inzellu, postoupil do závěrečné jízdy o medaile nejprve bez problémů ze semifinále.
Odjel ho výborně takticky: v úvodních z celkově 16 kol se držel vzadu a do prvního bodovaného sprintu se ještě nezapojil.
Poté se ale posunul dopředu a díky zrychlení společně s Nizozemcem Stejnem van de Buntem ujeli zbytku pole.
Osamoceně si pak dojeli pro body ve dvou následujících sprintech, Jílek oba vyhrál a získal šest bodů, jimiž si prakticky zajistil postup.
Zbytek jízdy už český reprezentant absolvoval relativně volně a šetřil síly, skončil nakonec šestý. Postupovalo osm závodníků.
Do šestnáctičlenného finále se dostali mimo jiné obhájce zlata z Pekingu Bart Swing z Belgie, celkový vítěz Světového poháru Jorrit Bergsma z Nizozemska a zlatý medailista z milánských sprintů na 500 a 1000 m Jordan Stolz z USA.
Ve finále brzy ujeli Bergsma a Dán Viktor Thorup, hlavní pole je bohorovně nechalo vzdálit. Pak se za nimi vydal Ital Andrea Giovannini a v tomto pořadí si také rozebrali medaile. Balík ostatních závodníků včetně Jílka se probral příliš pozdě.
Do závodu žen nakonec vůbec nenastoupila česká reprezentantka Nikola Zdráhalová, jež tuto možnost avizovala už po pátečním startu na 1500 metrů.
Český biatlon má další olympijskou medailistku. Senzačním způsobem si v italské Anterselvě dojela pro bronz v závodu s hromadným startem pětadvacetiletá Tereza Voborníková. Dívka, která k biatlonu nebyla předurčená, začala s ním až ve čtrnácti letech.
Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich Merz, v sobotu tento záměr schválili na celostátním sjezdu ve Stuttgartu. Informovala o tom agentura DPA.
Prezident Petr Pavel poděkoval v sobotu na shromáždění k čtvrtému výročí ruské agrese na Ukrajinu Čechům za podporu země v boji s Ruskem. Jaký bude mír, ovlivní budoucnost Evropy na dlouhou dobu, řekl na pražském Staroměstském náměstí. Dění na Ukrajině podle prezidenta nemůže Čechy nechat lhostejnými, protože něco podobného zažili. Vyzval vládu k podpoře Ukrajiny do doby, než bude v zemi mír.
Začínala jako běžkyně na lyžích, až ve čtrnácti letech si k tomu přibrala malorážku na záda. A dnes oslavila biatlonistka Tereza Voborníková největší úspěch kariéry. Kdo je bronzová olympijská medailistka?
Česká biatlonistka Tereza Voborníková vybojovala třetí místo na olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo v závodě s hromadným startem. Senzační výsledek si zajistila výborným během podpořeným jedinou chybou na střelnici.