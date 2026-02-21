Přeskočit na obsah
Jílkovi útok na další medaili nevyšel. Byl mezi těmi, kdo zaspal nástup

Sport

Metoděj Jílek třetí medaili na olympiádě v Miláně nezískal. Po triumfu ze závodu na 10 kilometrů a stříbru z poloviční trati si český rychlobruslař dělal ambice i v klání s hromadným startem, jenže skončil až čtrnáctý.

Metoděj Jílek (vlevo) v semifinále závodu s hromadným startem na ZOH 2026
Metoděj Jílek (vlevo) v semifinále závodu s hromadným startem na ZOH 2026Foto: REUTERS
Jílek, který v lednu vyhrál v této disciplíně závod Světového poháru v Inzellu, postoupil do závěrečné jízdy o medaile nejprve bez problémů ze semifinále.

Odjel ho výborně takticky: v úvodních z celkově 16 kol se držel vzadu a do prvního bodovaného sprintu se ještě nezapojil.

Poté se ale posunul dopředu a díky zrychlení společně s Nizozemcem Stejnem van de Buntem ujeli zbytku pole.

Osamoceně si pak dojeli pro body ve dvou následujících sprintech, Jílek oba vyhrál a získal šest bodů, jimiž si prakticky zajistil postup.

Zbytek jízdy už český reprezentant absolvoval relativně volně a šetřil síly, skončil nakonec šestý. Postupovalo osm závodníků.

Do šestnáctičlenného finále se dostali mimo jiné obhájce zlata z Pekingu Bart Swing z Belgie, celkový vítěz Světového poháru Jorrit Bergsma z Nizozemska a zlatý medailista z milánských sprintů na 500 a 1000 m Jordan Stolz z USA.

Ve finále brzy ujeli Bergsma a Dán Viktor Thorup, hlavní pole je bohorovně nechalo vzdálit. Pak se za nimi vydal Ital Andrea Giovannini a v tomto pořadí si také rozebrali medaile. Balík ostatních závodníků včetně Jílka se probral příliš pozdě.

Do závodu žen nakonec vůbec nenastoupila česká reprezentantka Nikola Zdráhalová, jež tuto možnost avizovala už po pátečním startu na 1500 metrů.

