Jílek to bude mít v kariéře těžší než Sáblíková, varuje někdejší rivalka slavné Češky

Zatímco Martinu Sáblíkovou čeká ve čtvrtek poslední olympijský závod kariéry, devatenáctiletý talent Metoděj Jílek už v neděli založil pod pěti kruhy medailovou sbírku, kterou hodlá rozšiřovat. Někdejší rivalka české rychlobruslařské královny Anni Friesingerová-Postmaová zvážila, kam by to český mladík mohl dotáhnout.
Rozhodla se. Navzdory pokračující nemoci se Sáblíková představí na nejoblíbenější trati a při rozlučce pod olympijskými kruhy naposledy zamává fanouškům při pětikilometrové distanci.
Zapíše si tedy start na šestých hrách. V 38 letech má na kontě sedm olympijských medailí, z toho tři zlaté.
„Pamatuju si ji už jako juniorku, kdy se účastnila Světového poháru. Chvíli jsme tak byly soupeřkami, než jsem se začala víc věnovat kratším tratím,“ vzpomíná pro deník Aktuálně.cz bývalá německá rychlobruslařka Anni Friesingerová-Postmaová.
„Vždycky měla dobrý odraz a úžasné byly i její zatáčky. Bruslila stylem, který měli muži,“ líčí.
Tato trojnásobná olympijská šampionka nyní plní roli komentátorky pro stanici Eurosport a bude tedy u rozlučky české rychlobruslařské legendy.
„Když se řekne její jméno, vybaví se mi jako první slovo vytrvalost, kterou předváděla nejen na ledě, ale i na kole,“ připomíná o 11 let starší Němka.
To Jílkovi je 19 let a už pomýšlí vysoko. Na pětikilometrové trati v Miláně vybojoval stříbro, v pátek při dvojnásobné vzdálenosti chce útočit na zlato a stát se podobným vytrvalostním fenoménem, jako byla Sáblíková.
„Je to výjimečný talent. Už na začátku sezony vypadal skvěle. Doteď si vzpomínám, jak si jel v Herenveenu jen tak mimo soutěž v rámci tréninku otestovat formu a hned zajel traťový rekord na tři kilometry. Tenhle kluk bude určitě patřit k nejlepším,“ myslí si Friesingerová-Postmaová.
Ale jestli bude takový šampion a absolvuje tolik olympijských výzev jako Sáblíková, to si netroufá s jistotou tvrdit.
„Bude to mít určitě těžší než Martina. Mezi muži je daleko větší konkurence než u žen,“ varuje německé legenda.
„Martina byla mimořádná a on je zatím tak mladý. Ale jestli se mě ptáte, zda na to má, tak ano. Je statečný, ambiciózní, těším se na jeho další roky,“ dodává německá expertka.
Zatímco Sáblíková absolvuje „pětku“ pod pěti kruhy ve čtvrtek odpoledne, Jílkova „desítka“ přijde na řadu hned druhý den v pátek a poté ještě absolvuje závod na 1500 metrů ve čtvrtek 19. února.
Stejný závod by mohla teoreticky absolvovat o den později i česká veteránka, ale zřejmě bude záležet i na tom, jak se dá zdravotně do pořádku po náročném čtvrtečním programu.
ŽIVĚTrump po jednání s Netanjahuem řekl, že podporuje další jednání s Teheránem
Prezident Spojených států Donald Trump podporuje další jednání s Íránem o jaderné dohodě. Zároveň naznačil, že ztroskotání rozhovorů by mohlo vést k dalšímu americkému úderu. Trump to napsal na své síti Truth Social po dnešní schůzce s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě. Hovořili také o situaci v palestinském Pásmu Gazy, kde podle amerického prezidenta nastal obrovský pokrok.
Babiš je teď slabý, říká Šebelová. Vysvětluje, proč hrozí masivní obstrukce sněmovny
Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je podle místopředsedkyně STAN Michaely Šebelové zásadním útokem na demokracii. V rozhovoru Spotlight Zuzany Tvarůžkové mluví o oslabeném premiérovi Andreji Babišovi, obhajuje účast politiků na demonstracích a kritizuje kroky vlády ve zdravotnictví i zahraniční politice. Opozice je podle ní připravena jít do masivních obstrukcí.
Na víkend se citelně ochladí, denní teploty spadnou z deseti stupňů k nule
Česko čekají v závěru týdne rozdílné teploty, zatímco v pátek se budou nejvyšší denní teploty šplhat k deseti stupňům Celsia, o víkendu se budou pohybovat kolem nuly. Noční teploty klesnou při vyjasnění a sněhové pokrývce až k minus devíti stupňům Celsia. V sobotu bude déšť i v nižších polohách přecházet ve sněžení. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Prokurátor Urválek se vědomě podílel na vraždě Horákové, uzavřeli vyšetřovatelé
Komunistický prokurátor Josef Urválek měl podíl na vraždě Milady Horákové i tří dalších lidí, kteří byli v roce 1950 odsouzeni k trestu smrti. Podle závěrů policejního Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) se na nezákonném odsouzení a následné popravě podílel vědomě a aktivně, a to ve formě nepřímé účasti.