19. 2. Patrik
Jílek dojel na patnáctistovce šestnáctý. Prohrál jsem už na startu, zlobil se na sebe

ČTK

Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 m. Zvítězil Číňan Ning Čung-jen.

Metoděj Jílek
Metoděj Jílek na patnáctistovceFoto: CTK
Jílek v rozhovoru po závodě přiznal, že patnáctistovku zajel pod své možnosti. Hlavní problém byl prý v psychickém nastavení. „Měl jsem špatný mindset. Prohrál jsem už na startu,“ vysvětloval otevřeně.

Rychlobruslení (Milán):

Muži - 1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,98, 2. Stolz (USA) 1:42,75, 3. Nuis 1:42,82, 4. Wennemars (oba Niz.) 1:43,05, 5. Di Stefano (It.) 1:43,41, 6. Kongshaug (Nor.) 1:43,93, ...16. Jílek (ČR) 1:46,08.

Připravujeme podrobnosti…

