Jílek dojel na patnáctistovce šestnáctý. Prohrál jsem už na startu, zlobil se na sebe

Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 m. Zvítězil Číňan Ning Čung-jen.
Jílek v rozhovoru po závodě přiznal, že patnáctistovku zajel pod své možnosti. Hlavní problém byl prý v psychickém nastavení. „Měl jsem špatný mindset. Prohrál jsem už na startu,“ vysvětloval otevřeně.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,98, 2. Stolz (USA) 1:42,75, 3. Nuis 1:42,82, 4. Wennemars (oba Niz.) 1:43,05, 5. Di Stefano (It.) 1:43,41, 6. Kongshaug (Nor.) 1:43,93, ...16. Jílek (ČR) 1:46,08.
Připravujeme podrobnosti…
Gangy z Birminghamu a Cillian Murphy vezmou Netflix znovu útokem. Tentokrát jako film
Scénář k celovečernímu filmovému pokračování kultovního seriálu Gangy z Birminghamu (2013 až 2022) napsal opět Steven Knight a hlavní roli Tommyho Shelbyho znovu ztělesňuje oscarový Cillian Murphy. Temný příběh z Británie roku 1940 s názvem Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž přímo navazuje na finále 6. série a bude k vidění na Netflixu od 20. března 2026.
„Stydím se." Syřan obžalovaný ze znásilnění si u soudu stěžoval na ženskou tlumočnici
U Zemského soudu v Düsseldorfu na začátku února začal proces se dvěma Syřany obžalovanými ze znásilnění mladé ženy. Hned na úvod jeden z nich uvedl, že se „stydí“, protože mu tlumočí žena.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.
Nulové emise do roku 2050? Nulová šance! Americký ministr energetiky ukázal cestu
„Některé země chtějí spáchat ekonomickou sebevraždu, omezit vlastní výrobu energie a přesunout své průmyslové odvětví do zahraničí. Byli bychom raději, kdyby to naši spojenci nedělali.“ Takhle ostře promluvil na zasedání Mezinárodní agentury pro atomovou energii v Paříži americký ministr energetiky Chris Wright.
Úžasné příběhy se protnou při zakončení. Už je jasné, kdo ponese vlajku při zakončení
Vlajkonoši české výpravy na slavnostním zakončení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou rychlobruslaři Martina Sáblíková a Metoděj Jílek. Uvedli to dnes zástupci Českého olympijského výboru. Závěrečný ceremoniál se uskuteční v neděli ve Veroně.