Jílek chce jít na konci OH po třetí medaili. V atraktivním závodě s hromadným startem
Sledujte online přenos ze závodu rychlobruslařů s hromadným startem na olympiádě v Miláně s Metodějem Jílkem v akci.
ŽIVĚ15. den ZOH: Neporazitelný Klaebo psal olympijskou historii, Trump má namířeno do Milána
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
"Chyběla férovost." Italský fotbalista se opřel do Hradce Králové.
Italský fotbalista Mattia De Sciglio odmítá spekulace o špatné kondici a tvrdí, že testy zvládl bez problémů. Zklamalo ho jednání českého klubu.
Další rána pro Zelenského. Přežití Ukrajiny je nejisté, varuje klíčový muž Kyjeva
Přežití Ukrajiny jako suverénního státu zůstává podle starosty hlavního města nejisté. Vitalij Kličko v době, kdy Kyjev čelí jedné z nejkrutějších zim od začátku ruské plnohodnotné invaze, mluví otevřeně o tom, že budoucnost země není samozřejmostí. V situaci, kdy ruské útoky míří na energetickou infrastrukturu a miliony lidí zůstávají bez tepla, vody či elektřiny, nabývají jeho slova na váze.
ŽIVĚUkrajina zaútočila na továrnu na raketové motory v Rusku, střela letěla přes 1500 km
Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Podle zpráv na sociálních sítích , které nelze ověřit, byl zasažen závod důležitý pro výrobu raket typu Iskander a Orešnik ve městě Votkinsk zhruba 50 kilometrů severovýchodně od udmurtského hlavního města Iževska.
Některé poplachy už zaspím. Jsem tu teď doma, líčí z Oděsy zpravodaj Dorazín
Čtyři roky. Tak dlouho už Ukrajina čelí válce, která roztrhala osudy milionů lidí. Válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín přesto v přímořské Oděse potkává i známky normálního života: pořád se rodí děti, sousedé posedí u kávy a v létě se pláže zaplní turisty. V unikátním rozhovoru pro Aktuálně.cz Dorazín popisuje, proč Ukrajinu nechce opustit a co zemi dává naději.