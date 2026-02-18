Jen krůček od hokejové senzace. Češi podlehli Kanadě v prodloužení, i když vedli

Čeští hokejisté sahali po senzaci, ale ve čtvrtfinále olympijského turnaje v Miláně podlehli Kanadě 3:4 v prodloužení. Vítězný gól vsítil v čase 61:22 Mitch Marner.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka nad Kanadou dvakrát vedli, soupeř ale v 57. minutě vyrovnal a vynutil si prodloužení, ve kterém rozhodl. České góly v zápase vstřelili Lukáš Sedlák, David Pastrňák a Ondřej Palát. Výborný výkon podal brankář Lukáš Dostál.
Složení semifinálových dvojic určí výsledky dalších dvou čtvrtfinále: Finsko - Švýcarsko a USA - Švédsko.
Do první šance utkání se dostal již po 20 sekundách hry McDavid, Dostála ale nepřekonal. Ve 4. minutě ale chyboval Pastrňák a nejproduktivnější hráč NHL připravil gól pro Celebriniho, který stejně jako v prvním vzájemném utkání na turnaji otevřel skóre.
Český tým byl aktivní a vzápětí mohl vyrovnat Kämpf, z dorážky však netrefil odkrytou branku. V 9. minutě se již Češi radovali. Gudas zachytil kanadskou rozehrávku a přes Červenku se dostal puk k Sedlákovi, který překonal Binningtona.
Při Ruttově vyloučení se do slibné šance dostal Crosby, Dostál byl ale pozorný. Češi se ubránili a poté sami v první přesilové hře udeřili. Červenka nejprve netrefil odkrytou branku, Pastrňák ale zamířil přesně a nechytatelnou střelou potrestal faul Celebriniho.
Češi v závěru první třetiny nevyužili druhou přesilovku a ve druhé části se dostali místy pod drtivý tlak Kanady. Aktivní byl zejména McDavid, jenž prověřil Dostála hned několikrát.
Český gólman ale chytal výborně. Kanaďané navíc přišli o kapitána Crosbyho, jenž z duelu odstoupil po dvou soubojích s českými hráči, mezi nimiž byl vždy i důrazný Gudas.
V 32. minutě byl vyloučen Kempný za nedovolený zákrok v útočném pásmu a zámořští hráči v početní výhodě skórovali. Přesně k tyči se trefil MacKinnon.
Na druhé straně mohl odpovědět Kämpf, Binnington ale svůj tým podržel. Dostálovi pomohla při Suzukiho střele tyč.
Na přelomu druhé a třetí třetiny český tým přestál další oslabení a následně se mu podařilo přibrzdit kanadský tlak. Navíc byl i nebezpečný v útočném pásmu, což v 50. minutě dokumentovala Sedlákova formace. O tři minuty později Rulíkův výběr podruhé vedl, když se po rychlém protiútoku prosadil Palát.
Kanada ale opět vyrovnala. V čase 56:33 se o to postaral Suzuki, který tečoval Toewsovu střelu. Hrdinou zápasu se mohl stát Nečas, 70 sekund před koncem základní hrací doby ale neproměnil brejk. Rozhodl až v prodloužení Marner po samostatné akci.
Čtvrtfinále (Santa Giulia Arena):
Kanada - Česko 4:3 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Celebrini (McDavid), 33. MacKinnon (McDavid, Celebrini), 57. Suzuki (D. Toews, Jarvis), 62. M. Marner (Celebrini, Harley) - 9. Sedlák (Červenka, Gudas), 15. Pastrňák (Hronek, Červenka), 53. Palát (Nečas, Hertl). Rozhodčí: Holm (Švéd.), Rooney - Murray (oba USA), Brisebois (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 10.984.
Kanada: Binnington - C. Makar, D. Toews, Doughty, Harley, Parayko, Sanheim, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Marchand, MacKinnon, Hagel - Mark Stone, Crosby, Marner - Suzuki, Horvat, Reinhart - Jarvis. Trenér: Cooper.
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, D. Špaček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Nečas, Kämpf, Chlapík - O. Kaše, Hertl, Palát - M. Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Rulík.
ŽIVĚEET 2.0 od ledna: vláda slibuje miliardy, opozice varuje před byrokracií
Stát spustí nový systém evidence tržeb EET 2.0 od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Pro nejmenší podnikatele nebude povinný. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) očekává přínos 14 až 15 miliard korun ročně. Opozice tvrdí, že evidence rozpočtu nepomůže a přinese jen více byrokracie. Návrh nyní míří do připomínkového řízení.
Zpřísnění pobytu Ukrajinců se odkládá. Tvrdší podmínky přijdou, slibuje Okamura
Ukrajinci budou mít dál možnost získat zvláštní dlouhodobý pobyt. A to i navzdory nesouhlasu vládního hnutí SPD. To se nedá nic dělat, řekl novinářům šéf SPD Tomio Okamura, když bylo jasné, že ho koaliční partneři přehlasují. Podle něj ovšem ke zpřísnění nakonec dojde.
Zeman se obrátil na čínského prezidenta kvůli zadrženému českému studentovi
Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu při setkání s čínským velvyslancem požádal prezidenta Si Ťin-pchinga o humanitární gesto pro českého studenta, který byl podle něj zadržen v Číně. Uvedl to na svém facebooku. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) potvrdil, že o případu ví, s detaily ale odkázal na ministerstvo zahraničních věcí.
10 000 nových domů pro hrdiny a štěňátka, Pchjongjang je připraven na velký den
Těsně před zahájením devátého sjezdu Strany práce se Kim Čong-un s dcerou Ču-e vydal zkontrolovat nové sídliště pro rodiny severokorejských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Na sídlišti právě slavnostně dokončili 10 tisíc bytů. Státní televize přitom nepřehlédla ani „neformální“ návštěvu herního centra, obchodu s hudebními nástroji nebo veterinární kliniky.
Za zabavení lodi na záchranu migrantů musí Itálie vyplatit odškodné
Itálie má odškodnit nevládní organizaci Sea Watch, jejíž loď sloužící pro záchranu migrantů v moři úřady v roce 2019 zabavily protiprávně. Ve středu o tom rozhodl soud v Palermu. Stát má podle něj organizaci vyplatit 76 tisíc eur (1,8 milionu Kč), uvedla agentura ANSA. Úřady loď zabavily, když vplula do přístavu v rozporu s nařízením ministerstva vnitra.