Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Jediný Rus, česká legenda kousek od prvenství. V zámoří seřadili top olympioniky

Sport

Již příští týden vypukne v Miláně olympijský turnaj s účastí severoamerické NHL. Naváže na období 1998 – 2014, kdy hvězdy z nejlepší soutěže světa nastupovaly pod pěti kruhy pravidelně. Kteří hokejisté byli v této éře nejlepší?

Čeští hokejoví šampioni z olympijského Nagana 1998
Čeští hokejoví šampioni z olympijského Nagana 1998Foto: ČTK
Reklama

Tuto otázku se pokusil zodpovědět zámořský web Daily Faceoff. A výsledek s 25 jmény vypadá jinak než žebříčky nejlepších hráčů historie. Jsou v něm zohledněny výsledky týmu a individuální výkony čistě na oněch pěti olympiádách.

Stejně jako u typického žebříčku top hráčů dějin ale platí, že ve výčtu nechybějí dvě nejčastěji skloňované české legendy – křídelník Jaromír Jágr a brankář Dominik Hašek.

Jágr obsadil 21. příčku. „Pouze čtyři muži se zúčastnili všech pěti olympijských her s účastí NHL. Není překvapením, že jedním z nich je nestárnoucí Jágr,“ napsal autor žebříčku Paul Pidutti.

„V 25 letech se podělil o první místo v týmové produktivitě (s Pavlem Paterou, pozn. red.) při úžasném tažení za zlatou medailí v Naganu. Důležitým hráčem byl i v Soči ve věku 42 let, kde rozšířil svůj bodový zisk na celkem 23 zápisů, což je čtvrtý nejlepší výsledek v éře NHL,“ dodal.

Reklama
Reklama

Hašek se objevil „jen“ na třech olympiádách, ale v Naganu podal natolik dominantní výkon, že ho to v současném žebříčku katapultovalo na druhé místo.

„Kdo ví, ten ví. Hašek ve své vrcholné formě prostě nemohl v Naganu prohrát. Olympijské hry 1998 se konaly v sezoně, kdy vyhrál druhou Hartovu trofej v řadě, v období, kdy během osmi let šestkrát získal Vezina Trophy,“ připomněl Pidutti Čechovu tehdejší dominanci.

„Hašek v té době chytal v naprosto neporazitelném stavu brankářské nirvány,“ pokračoval. „S průměrem 0,97 inkasovaného gólu na zápas a úspěšností zákroků 96,3 procenta byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje. Vybojoval zlato pro národ, který měl před turnajem jen skromné medailové ambice. Cena pro nejužitečnějšího hráče se tehdy neudělovala, ale kdyby ano, Hašek by ji bezpochyby získal jednomyslně.“

Vedle dvou Čechů se v žebříčku objevil stejný počet Američanů a Slováků (6. Marián Hossa, 15. Pavol Demitra).

Reklama
Reklama

Více zástupců mělo Švédsko (čtyři), Finsko (pět) a Kanada (devět). Nejhůř dopadlo Rusko s jediným hráčem, rychlonohým střelcem Pavlem Burem. Je to částečně dané tím, že sborná ve vymezeném období jako jediná z velmocí nehrála finále. Získala „pouze“ stříbro a bronz.

25 nejlepších olympioniků v éře NHL dle Daily Faceoff

1. Teemu Selänne
2. Dominik Hašek
3. Saku Koivu
4. Henrik Lundqvist
5. Shea Weber
6. Marián Hossa
7. Jonathan Toews
8. Daniel Alfredsson
9. Carey Price
10. Mats Sundin
11. Drew Doughty
12. Sidney Crosby
13. Pavel Bure

14. Kimmo Timonen
15. Pavol Demitra
16. Jerome Iginla
17. Nicklas Lidström
18. Ryan Miller
19. Antero Niittymäki
20. Scott Niedermayer
21. Jaromír Jágr
22. Roberto Luongo
23. Olli Jokinen
24. Joe Sakic
25. Brian Rafalski

Nejvíc cenných kovů si možná překvapivě odnesli Finové, i když ani jeden zlatý. Vyhráli jedno stříbro a hned tři bronzy.

S tím souvisí, že králem žebříčku a jediným pokořitelem Haška se stal Teemu Selänne. Skvělou kariéru měl i v NHL, ale ve finském dresu dokázal zářit ještě víc.

„Bezpochyby nejlepší olympionik v éře NHL. Ve 27 a 35 letech byl nejlepším střelcem. Ve 43 letech ho vyhlásili nejužitečnějším hráčem. Bezkonkurenční olympijská kariéra,“ vychválil Selänneho Pidutti.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama