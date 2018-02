Ruský curler Alexandr Krušelnickij, který měl na hrách v Pchjongčchangu pozitivní test na zakázané meldonium, vrátil akreditaci a opustil olympijskou vesnici. Bronzový medailista z mixu, kde startoval s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou, nyní čeká na výsledky analýzy B vzorku, které by měly být známy dnes.

Podle trenéra ruských curlerů Dimitrije Melnikova bral Krušelnickij meldonium pouze do jeho zákazu v roce 2016. Pokud by se provinění potvrdilo, šlo by o druhý dopingový případ her v Koreji. O první se ještě před jejich startem postaral japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito, který neprošel mimosoutěžní kontrolou na diuretikum acetazolamid.