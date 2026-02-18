Je tu už staletí, a vědci ho pořád nechápou. Diskutovaný sport je tak trochu magií

Curling je globálně spíše menším sportem a plně profesionálně se hraje jen v pár zemích. Přesto – i na probíhající zimní olympiádě – přitahuje spoustu pozornosti a kontroverzí. Pojí se s ním i jedna záhada.
V olympijské Cortině d'Ampezzo zaujal curling úctyhodnými gesty fair play, například v podání české dvojice, ale i nečestným jednání. To měl na svědomí Kanaďan Marc Kennedy, který „cvrnkl“ prstem do kamene za tzv. hog line, což se nesmí. Kupodivu z toho byla jedna z největších kauz her.
I tímto způsobem poznávají diváci poznávají sport, který jinak v hierarchii zůstává daleko za ledním hokejem nebo alpským lyžováním.
Pozoruhodné je, že leccos o curlingu nevějí ani ti, kteří se mu věnují na plný úvazek nebo ho pilně sledují.
A není řeč o maličkostech. Záhadou zůstává už to, z čeho je název sportu odvozený, tedy kroucení kamene.
Curling vznikl asi před pěti stoletími v oblastech dnešního Skotska, kde ho původně hráli na zamrzlých jezerech. Později se mu skrze výzkum začali věnovat i vědci. A co je zajímavé, pořád nepanuje shoda na tom, proč se kámen kroutí tak, jak se kroutí.
Když hráč vhodí speciální žulový kámen do hry, dá mu dle potřeb hry mírnou rotaci buď po směru, nebo proti směru hodinových ručiček. V prvním případě se pak kámen navzdory intuici stáčí doprava, nikoliv doleva. Trajektorie se následně ovlivňuje také metením.
„Vědecká komunita stále nenašla shodu na fyzikálních principech curlingu, a není to nedostatkem úsilí,“ pověděla stanici BBC Jennifer Vailová, která se zabývá tribologií, tedy vědeckým studiem tření, opotřebení a mazání. „Je to už více než sto let, co se vědci snaží tento jev pochopit, ale mechanismy, které stojí za tím, jak se kámen stáčí, zůstávají nevyřešeny.“
Zmatečně může působit už samotné klouzání kamene, respektive jeho dolního prstence, který je jako jediný v kontaktu s ledovou plochou.
Ačkoliv z televizních záběrů se to zdát nemusí, led má k hladkosti toho hokejového daleko. Před zápasy je pokropen drobnými kapkami vody, aby se dosáhlo drsného povrchu.
„Bez tohoto zdrsnění by tření zabránilo kameni dosáhnout cíle,“ pokračovala Vailová. „Může se to zdát nelogické, protože hrbolaté silnice nás při jízdě zpomalují, ale v curlingu tyto kamínky snižují kontakt mezi kamenem a ledem, čímž se snižuje tření.“
Jak potom kámen klouže, „led se natolik zahřeje, že se roztaví a vytvoří neuvěřitelně tenkou vrstvu mazací vody.“
„To snižuje tření, pomáhá udržet kámen v pohybu a zároveň ovlivňuje jeho trajektorii,“ dovysvětlila Vailová.
Stáčení kamene pak ovlivňují i hráči svými košťaty. Byť ani u nich nepanuje shoda na tom, jestli například funguje lépe metení na pouze na jedné straně kamene, nebo metení pod určitým úhlem.
Jinak má hrát roli zmíněný prstenec, rotace při odhozu nebo nerovnoměrné třetí, kdy zadní část „drhne“ led jinak než přední, čímž vzniká boční síla, která kámen stáčí. Na celém mechanismu stáčení se ale vědci stále neshodli, takže je curling tak trochu magií.
Jen vtipálci mají jasno. Kámeny se prý zkřivují, protože do nich proklínaný kanadský hříšník Kennedy vždycky „cvrkne“.
Soud potvrdil 24 let za pokus o vraždu muži, který polil ženu benzinem a zapálil
Za pokus o vraždu ženy, kterou ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil, si dvaatřicetiletý David Anderka pravomocně odpyká ve vězení 24 let. Výjimečný trest mu potvrdil Vrchní soud v Olomouci. Odvolání muže, který úmyslné zapálení popíral, zamítl.
Velký sníh a vítr v Krkonoších. Lavinové nebezpečí stouplo na druhý stupeň nebezpečí
V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor od středy platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na české straně nadále platí první stupeň, vyplynulo ze středečních informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše. Druhý stupeň znamená mírné nebezpečí lavin, podmínky pro túry jsou převážně bezpečné.
Poslední dny, největší emoce a pivo. Proč ještě vyrazit do Budějovic na Olympijský festival
Olympijská horečka nekončí – a fandit se dá i bez letenky do Itálie. Stačí vyrazit na olympijský festival do Českých Budějovic, kde nabízí kombinaci sportu, emocí i poctivého českého piva. Proč si tuhle zimní jízdu nenechat ujít a vychutnat si jí právě v tomto jihočeském městě? Nabízíme jasné důvody a také pozvánku, co zde zažít, až svátek sportu utichne.
ŽIVĚZelenskyj obvinil Rusko z průtahů rozhovorů. Druhý den jednání v Ženevě skončilo bez výsledku
Američané, Ukrajinci a Rusové dnes dopoledne v Ženevě pokračovali druhým dnem v jednáních o možnostech diplomatického ukončení ruské invaze na Ukrajinu. Ruské agentury uvedly, že rozhovory již skončily a že v brzké době se očekává jejich další kolo. Z dosavadních informací vyplývá, že průlom nenastal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň obvinil Rusko z průtahů rozhovorů.
Polský biskup je soudně stíhaný za utajování zneužívání dětí kněžími
V polském Tarnówě začal soudní proces s tamním biskupem v případech utajování sexuálního zneužívání dětí duchovními v jeho diecézi. Andrzej Jež podle státního zastupitelství věděl o dvou případech kněžích, kteří zneužívali děti z kostelního sboru. Jeden z nich podle úřadů zneužil na 95 dětí. Informovala o tom agentura AFP.