Perfektní příprava přijde vniveč. Veliké zklamání, hodnotí Fuksa posun olympiády

Rychlostní kanoista Martin Fuksa v posledních dnech tušil, že olympijské hry v Tokiu se zřejmě letos neuskuteční, přesto je po jejich přesunutí na příští rok zklamaný. Dvojnásobný mistr světa momentálně trénuje v Portugalsku a do poslední chvíle doufal, že v Japonsku bude moci vydařenou přípravu prodat.

"Hodně mě to mrzí. Do poslední chvíle jsem doufal, že se to nějak vyřeší a že za čtyři měsíce se olympiáda uskuteční. Člověk samozřejmě všechny důvody chápe, ale to prvotní zklamání je veliké," uvedl Fuksa v tiskové zprávě agentury Sport Invest, která jej zastupuje. V rozhovoru pro Český rozhlas přiznal, že se mu chce brečet a nejraději by se hned sbalil a vrátil se domů.

Šestadvacetiletého kanoistu mrzí, že úsilí, které do přípravy na olympiádu zatím vložil, přijde vniveč. "Loni v říjnu jsme začali přípravu s tím, že trénujeme na olympiádu. Dosud bylo všechno perfektní a hrozně jsem se těšil, že to budu moci v létě prodat. Nakonec z toho není nic a musíme čekat další rok," litoval Fuksa.

Stejně jako většina dalších sportovců letos neabsolvoval žádný závod a momentálně ani není jasné, zda jej nějaký čeká. "Je otázkou, jestli budou alespoň nějaké závody, nebo v této sezoně nebudu závodit vůbec. Aktuálně je to jeden velký otazník," uvedl rodák z Nymburka.

Vedle singlu začal jezdit i na deblu s mladším bratrem Petrem. "Opravdu nám to šlo a věřil jsem, že v létě by to bylo ještě lepší. Vzhledem k tomu, že možná nebudou žádné závody, to bohužel nebudeme moct předvést," řekl Fuksa.

Fuksa momentálně trénuje v Portugalsku, kde by měl být až do 5. dubna. "Odjeli jsme den předtím, než bylo zakázáno cestovat. Počítali jsme i s tím, že bychom museli v Portugalsku zůstat kvůli karanténě delší dobu. Žijeme tu, jak kdyby žádný vir neexistoval, a máme tu perfektní zázemí. Takže v tomto slova smyslu mě to nijak neovlivnilo," uvedl Fuksa, jenž je v pravidelném kontaktu s rodinou a kamarády v Česku.

Nyní bude dál trénovat a čekat, zda bude moct letos ještě někde závodit. "Světové poháry nám zrušili, zůstalo tam mistrovství Evropy. Nevím, jestli místo toho vymyslí nějaké mistrovství světa na podzim. Nebo jestli se sezona úplně skrečuje a nic nebude. Musíme si počkat na vyjádření mezinárodní federace, jestli se bude jezdit," řekl Fuksa.

Člen úspěšné kanoistické rodiny, který se chystá na druhé olympijské hry, dlouho věřil, že se v Tokiu bude letos závodit. "Před dvěma týdny jsem četl vyjádření (předsedy MOV Thomase) Bacha, že odložení olympiády by zničilo sen tisíců sportovců a že to zrušit nechce. Pak se ta varianta začala připouštět a poslední tři dny jsem byl jak na trní. Zklamání cítím, ale zároveň plně chápu hlavně to, že nyní jsou důležitější věci než sport," podotkl Fuksa.

Několikanásobný medailista z mistrovství světa i Evropy věří, že se připraví na příští rok. "Já svůj sen každopádně nevzdám a věřím, že za rok budu připraven minimálně stejně dobře jako letos," dodal Fuksa odhodlaně. Nejdříve ale musí s rodinným týmem naplánovat další kroky.