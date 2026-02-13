Přeskočit na obsah
Sport

Je to Pogačar rychlobruslení, ohromil Jílek Francouze. Poláci v něm vidí monstrum

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Metoděj Jílek v pouhých 19 letech svým triumfem na olympijských hrách v Miláně vyrazil dech nejednomu expertovi na rychlobruslení. Světem internetu už koluje jeho nová přezdívka.

Ze stříbra na zlato

„19 let. Olympijský debut. Žádný tlak.“ Oficiální účet olympijských her ocenil cestu Metoděje Jílka. Od stříbra na „pětce“ po zlato na „desítce“ během pár dnů.

ŽIVĚBabiš žádá odklad "zdravějšího" stravování ve školách. S koalicí to zatím neprobral

Změny ve školním stravování, které mají platit od letošního září, by se mohly odložit na září 2027. Po pátečním jednání o vyhlášce, která mění pravidla pro složení školního jídelníčku stará 30 let, to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Zatím podle něj ale nebylo nic rozhodnuto, protože návrh není projednaný v koalici, kterou ANO tvoří s SPD a Motoristy sobě. V plánu jsou podle něj další jednání.

