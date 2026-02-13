Je to Pogačar rychlobruslení, ohromil Jílek Francouze. Poláci v něm vidí monstrum

Metoděj Jílek v pouhých 19 letech svým triumfem na olympijských hrách v Miláně vyrazil dech nejednomu expertovi na rychlobruslení. Světem internetu už koluje jeho nová přezdívka.
Ze stříbra na zlato
„19 let. Olympijský debut. Žádný tlak.“ Oficiální účet olympijských her ocenil cestu Metoděje Jílka. Od stříbra na „pětce“ po zlato na „desítce“ během pár dnů.
Polský komentátor
Než nastoupil na led český reprezentant, doufalo ve zlatou medaili Polsko, nakonec ale Jílek porazil Vladimira Semirunného o 5,65 sekundy.
„Jílek je na této trati monstrum, plně zasloužené zlato,“ napsal komentátor polské televize TVP Jakub Kazula.
Nová přezdívka
Sociálními sítěmi už koluje nová přezdívka pro Metoděje Jílka, kterou pronesl francouzský komentátor Eurosportu během přenosu, prý je to „Pogačar rychlobruslení“.
Asi díky obrovské vytrvalosti a rychlosti, kterou Jílek dokázal ještě stupňovat.
Zlatý hoch a Martina Sáblíková
Loučící se šampionka Martina Sáblíková o triumfu českého mladíka nepochybovala předem mu nechala nnatisknout tričko „Golden Boy“, tedy „Zlatý hoch“.
Mezinárodní bruslařská unie
25 kol čiré vytrvalosti. To přesně předvedl Metoděj Jílek a gratulaci poslala i Mezinárodní bruslařská unie.
Petr Pavel
S gratulací a poděkováním přispěchal i prezident Petr Pavel.
Emoce
Tentokrát ve tváři a gestech Metoděje Jílka nechyběly emoce a zaujalo to i televizní stanici TNT.
Teprve čtvrtý závod
Zajímavostí je, že Metoděj Jílek zajel závod na 10 kilometrů teprve počtvrté v kariéře.
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.