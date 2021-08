Je to k zblití, zuřil největší favorit. Sesypal se, to je krása oštěpu, řekl Vadlejch

V německé atletické výpravě byl oštěpař Johannes Vetter jasně největším kandidátem na zisk zlaté olympijské medaile, ale suverén disciplíny z posledních dvou let v tokijském finále vyhořel.

Osmadvacetiletý exmistr světa byl ze hry o medaile už po třech pokusech, z nichž jediný platný o délce 82,52 m byl na hony vzdálen jeho schopnostem. Jediný oštěpař s výkonem přes 90 metrů v této sezoně a vítěz téměř dvou desítek předchozích závodů se v sektoru nesrovnal s rozběžištěm a musel se spokojit s devátým místem.

"Je to k zblití," konstatoval zklamaný Vetter po závodě, který naopak náramně vyšel českým reprezentantům Jakubu Vadlejchovi a Vítězslavu Veselému, kteří se museli sklonit jen před Indem Níradžem Čoprou.

Vetterovi přitom letos patří ve světových tabulkách sedm nejdelších pokusů. Každým z nich přehodil 91 metrů, ten nejdelší má hodnotu 96,29. Ani vloni nikdo nehodil za 90 metrů kromě něj a v září se výkonem 97,76 přiblížil ke světovému rekordu Jana Železného (98,48) na necelý metr.

Jenže forma jej opustila v nejnevhodnější okamžik. Ještě generálku na OH při Diamantové lize v Gatesheadu vyhrál, ale už tam zůstal za devadesátimetrovou hranicí (85,25).

Účast v olympijském finále si po dvou nepovedených hodech zajistil až třetím kvalifikačním pokusem (85,64). A do boje o medaile prakticky nezasáhl, měřil se mu jen první hod, další dva nezvládl. Při druhém nebezpečně uklouzl a pak si na podmínky v sektoru stěžoval.

"Ten povrch je dobrý pro (běžecké) světové a olympijské rekordy. Pro oštěpaře, jako jsem já, je to prostě smrtelné," konstatoval Vetter. Vysvětlil, že na hody přes 90 metrů se potřebuje pořádně zapřít stojnou nohou, aby ideálně přenesl sílu do ramene a mohl katapultovat oštěp. To podle něj nebylo v Tokiu možné. Nezafungovala ani snaha o ochlazení povrchu ledem.

"Ten sektor můžou po závodě rovnou hodit do koše. Bylo to nebezpečné, člověk tam podvědomě šlape na brzdu," prohlásil.

"Někdo si poradí na všech površích, jiným to klouže. Je to hořké, ale co s tím teď nadělám. Je mi to líto kvůli všem těm, co mi drželi palce. Ale nemám si co vyčítat. Je to zklamání, ale taky to bylo nešťastné," konstatoval.

Také jeho reprezentační kolega Julian Weber, který nečekaně skončil čtvrtý, viděl za selháním favorita podmínky v sektoru.

"Jojo, má tak neskutečnou sílu, že ta dráha ji nevydrží," prohlásil. To od dalšího kolegy a olympijského vítěze z Ria de Janeiro Thomase Röhlera, který v Tokiu nemohl startovat kvůli zranění, se Vetter dočkal zastání jen částečně.

"Všechno svádět jen na podmínky mi nepřijde úplně korektní. Ale fakt je, že ten povrch jeho stylu házení nevyhovuje. Johannes umí monstrózní hody, ale olympiáda má bohužel svoje vlastní zákony," konstatoval Röhler.

Také český stříbrný medailista Jakub Vadlejch si myslí, že Vetter mívá problémy s psychikou.

"U něj dost hraje, i v jakém je nastavení hlava. Když si věří, je neporazitelný. Když si nevěří, jemu stačí jeden špatný hod, tak se sesype a je schopný házet o patnáct, o dvacet metrů míň. Ale na druhou stranu to je oštěp. To je krása toho oštěpu, že ukazuje i obrovskou sílu té hlavy," poznamenal.