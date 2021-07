"Je to jako povolit doping." Ze vzpěrače je vzpěračka, olympiáda čelí protestům

Laurel Hubbardová žije svůj sen. Po změně pohlaví se stane první transgender sportovkyní startující pod pěti olympijskými kruhy. Podle ostatních vzpěraček ale bude mít proti nim, které se jako ženy narodily, významnou výhodu. Na Mezinárodní olympijský výbor se snáší kritika za příliš vstřícnou politiku.

"Je to jako byste povolili doping," hřímal už před dvěma lety šéf samojského vzpěračského svazu poté, co Novozélanďanka získala dvě zlaté medaile na Pacifických hrách.

Hubbardová byla do pětatřiceti let mužem. Dnes je jí třiačtyřicet a píše historii. Historii, která vzbuzuje kontroverze.

Podepisují se petice proti její účasti na olympijských hrách, podobně jako před třemi lety v případě Her Commonwealthu, kdy se o její vyřazení ze soutěže marně snažily i národní svazy.

"Má fyziologickou a tím i mentální výhodu nad soupeřkami. Nejsou prostě na stejné úrovni. Vzpírání je silový sport a predispozice na tvorbu svalů v něm sehrává důležitou úlohu. Když máte v těle ty správné hormony, zvedáte víc kilogramů," protestoval Michael Keenan, šéf australských vzpěraček, které dokonce zvažovaly žalobu proti Hubbardové.

Ta nakonec z klání odstoupila kvůli ošklivému zranění, přetrhla si vaz v lokti a dokonce naznačila možný konec profesionální kariéry. Nakonec to ale dotáhla až na olympiádu, kde bude nejstarší vzpěračkou, která kdy pod pěti kruhy startovala.

"Nezabalila jsem to díky laskavosti a podpoře, kterou mi vyjádřilo tolik Novozélanďanů. Jsem za to velmi vděčná a pokorná. Vaše povzbuzování a vaše láska mě provedly temnými časy," řekla.

Na druhé straně, protesty soupeřek pokračují a nabírají na síle.

"Transexuálové mají mou plnou podporu, ale každý, kdo se vzpírání věnuje, ví, že tahle situace je nespravedlivá pro ostatní sportovce i pro sport jako takový. Chápu, že pro funkcionáře to není jednoduché, tohle ale vypadá jako špatný vtip," prohlásila Belgičanka Anna van Bellinghenová, sokyně Hubbardové ze supertěžké váhové kategorie nad 87 kilogramů.

Olympijský výbor nejen podle ní nastavil příliš jednoduchá kritéria a Hubbardová je splnila tím, že měla minimálně dvanáct měsíců před první soutěží hodnotu testosteronu pod hranicí deseti nanomolů na litr.

Přehlížení biologické výhody lidí, kteří prošli pubertou coby muži, ale zůstává velkým otazníkem. Odpůrci její účasti na hrách nejčastěji mluví o lepších svalových dispozicích a větších orgánech, jejichž důsledkem je větší síla, vytrvalost i rychlost. Hladinu testosteronu považují jen za jeden dílčí faktor.

Podobně se na konci června pro DVTV vyjádřil sportovní lékař Jiří Dostál.

"To, že na rok snížíme hladinu testosteronu, je naprosto nedostatečné, protože ty hlavní změny se udály už v pubertě. Je to jednoznačná výhoda, kterou ostatní nemohou mít," uvedl s tím, že "inkluze jde v tomto případě proti férovosti".

Protestující míní, že pokud práva jednotlivce končí tam, kde začínají práva druhých, zasahuje taková inkluze do práv všech soupeřek na fair play. Zvláště pak u sportů, které jsou rozdělené do kategorií podle biologického pohlaví z důvodu objektivních fyziologických rozdílů mezi mužem a ženou.

Konkrétním argumentem v případu Hubbardové pak má být fakt, že až do svých pětatřiceti let trénovala jako muž a nyní v pokročilém sportovním věku patří mezi nejlepší vzpěračky své kategorie. Průměrný věk závodnic se přitom pohybuje kolem pětadvaceti let.

Zastánci účasti transgenderových sportovců zase míní, že celý proces změny pohlaví, který Hubbardová zahájila v roce 2013, výhodu mužského dospívání citelně snižuje.

Argumentují také tím, že vrozené fyzické vlastnosti jsou mezi jednotlivými sportovci rozdílné i tak.

"Je to historický okamžik. Víme, že je velká diskuse o tom, zda je start transgenderových sportovců férový, nicméně Laurel splnila veškerá požadovaná kritéria," uvedla výkonná ředitelka novozélandské federace Keryn Smithová.

Plné právo Hubbardové startovat na hrách potvrdil i prezident olympijského výboru Thomas Bach.

"Pravidla kvalifikace byla zavedena Mezinárodní vzpěračskou federací před jejím startem. Hubbardová je splnila a samozřejmě není možné, aby se teď jakkoli měnila. Nastavená pravidla se musí dodržet, na to přece všichni sportovci spoléhaji," ujistil.

Jedním dechem nicméně naznačil, že se kritéria musí v budoucnu revidovat.

"Výbor situaci neustále zkoumá se všemi zůčastněnými stranami, aby mohl v budoucnu přijít s návodem. Ten ale nebude nikdy jednotný, protože velmi záleží na tom, o jaký sport jde."

Nastavit skutečně férová pravidla bude v každém případě nesmírně složité.

"Je to částečně kulturní, částečně sociální, vysoce etická, určitě medicínská i spotovně politická otázka. Jde o to, zda se víc přikloníme k spravedlnosti nebo k inkluzi. O to, zda je víc právo jednoho sportovce, nebo práva těch ostatních, respektive nakolik jsou práva mezi nimi pošlapávána," vysvětlil Dostál.

V Tokiu může do bojů zasáhnout i další transgender sportovkyně. Náhradnicí v americkém týmu freestyle cyklistek je Chelsea Wolfová.

Těsně se nakonec na hry nekvalifkovala americká běžkyně na delší tratě Megan Youngrenová, v širším kádru brazilské volejbalové reprezentace zase figurovala Tifanny Abreuová.

Hubbardová bude první. "Není mou rolí ani mým cílem měnit myšlení lidí. Budu samozřejmě doufat, že mě podpoří. Ale není na mě, abych je k tomu nutila," uvedla před časem.