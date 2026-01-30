"Je to jak svetr po mámě." Adamczyková se vyjádřila k oblečení pro olympiádu

Snowboardcrossařce Evě Adamczykové přišlo neskutečné, že si dnes vyzvedávala olympijskou kolekci. Řekla to novinářům. Před rokem pár týdnů po porodu syna Kryštofa netušila, že se bude vracet na závodní svahy a olympijskou kvalifikaci neřešila.
Především za poslední měsíce se ale seběhlo všechno hodně rychle a olympijská šampionka ze Soči 2014 se začátkem příštího týdne vydá do Livigna na svou třetí olympiádu.
Na olympijskou scénu se Adamczyková vrátí po osmi letech od bronzu v Pchjongčchangu 2018. Na minulé zimní olympiádě v Pekingu kvůli zranění chyběla. Zatím jí to, že má před sebou další vrcholnou akci pod pěti kruhy, nedochází.
"Mně to přijde furt takové vtipné, že tady jsem, že to fasuju. Před rokem jsem vůbec netušila, že se budu vracet, nebo že se budu chtít vracet, že budu závodit a tak. Kvalifikace na olympiádu proběhla poměrně v pohodě, hladce, ale přijde mi to vtipné. Jak je to všechno rychlé, tak nějak jedu do Itálie, ale vůbec to nestíhám nějak vstřebávat," uvedla dvojnásobná mistryně světa.
Kompletní sadu oblečení pro ZOH viděla až dnes, ale už na focení na podzim měla možnost si vyzkoušet pestrobarevnou nástupovou kolekci.
"Ten svetr je super. My jsme se ségrou říkaly, že nám připomíná svetr, co máme po mámě, takže to je skvělé," řekla Adamczyková, která podle svetru po matce nechala vytvořit grafiku na své olympijské helmě. Z ostatního oblečení se jí líbí především vyhřívaný kabát, který se v mrazivém Livignu může hodit.
Nástupovou kolekci na ZOH s největší pravděpodobností nevyužije. Zřejmě se nezúčastní ani menšího zahajovacího ceremoniálu přímo v Livignu. "S regenerací i s malým je to složitější a potřebuju se nějak zkonsolidovat. Myslím si, že to nedám. Je super, že bychom nemuseli odjíždět, ale i tak je to poměrně náročný proces, že tam člověk čeká," vysvětlovala Adamczyková, která bude na ZOH bydlet se synem a manželem Markem.
Na závěrečné tréninky a závody dorazí i její sestra. "Přijede se hlavně podívat, ale měla by taky minimálně v ty dny tréninku a závodů Markovi pomoc. Třeba ten závodní den je dlouhý. Ale tím, že Marek zvládl týden sám s Kryštofem, tak se o ně vůbec nebojím," připomněla Adamczyková, že během nedávného Světového poháru v Číně nechala syna s manželem v Česku.
Na jejím olympijském závodě by ani malý Kryštof neměl chybět. "Aby se Marek podíval. Kryštofovi je to úplně jedno, v Cervinii to stejně celé zaspal. Teď jenom řešíme, aby se dostali do nějakého stanu a nebyli celou dobu v zimě. Naštěstí máme hotel kousek od závodiště, takže když tak můžou jít do hotelu a za chvilku jsou zpátky," plánovala trojnásobná vítězka Světového poháru.
Ve čtvrtek se vrátila z reprezentačního soustředění na Dolní Moravě, kde trénovala především jízdu v kontaktu s reprezentační kolegyní Karolínou Hrůšovou a sparingpartnerem Jakubem Žeravou. "Není to samozřejmě velká trať, jako bude na olympiádě, ale jde o to, aby si člověk zvyknul na to, že jezdí blízko u lidí. Myslím, že to se mi podařilo," pochvalovala si.
V Livignu budou čeští reprezentanti stejně jako ostatní týmy 5. a 6. února poprvé testovat olympijskou trať. "To je trošku netradiční. Normálně by to mělo být třeba rok před olympiádou, že uspořádají Světový pohár, ale nestihlo se to," poznamenala Adamczyková. Bude následovat pár dní pauzy a pak bude program pokračovat tréninky před závody, které jsou naplánované od 12. do 15. února.
