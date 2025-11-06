Olympijské hry

„Je skvělé se znovu usmát.“ Olympijský šampion prodělal úspěšnou operaci mozku

před 52 minutami
Olympijský šampion v rychlobruslení Michel Mulder má za sebou úspěšnou operaci nádoru na mozku. Devětatřicetiletý nizozemský reprezentant o tom informoval na Instagramu.
Michel Mulder se zlatem a bronzem z olympiády v Soči
Michel Mulder se zlatem a bronzem z olympiády v Soči | Foto: REMKO DE WAALl / EPA / Profimedia

"Operace byla úspěšná, ale probuzení z narkózy, kdy nevíte, jak to dopadlo, byl jeden z nejhorších pocitů, co můžete zažít," napsal Mulder, který na hrách v Soči v roce 2014 ovládl závod na 500 metrů a na kilometru přidal bronz.

Nádor u Muldera lékaři objevili před dvěma lety. Operaci však tehdy odložili, protože dvojnásobný mistr světa ve sprintu byl bez příznaků. Minulý týden v pátek už však rychlobruslař zákrok podstoupil.

Protože nádor byl blízko obličejového nervu, hrozilo Mulderovi mimo jiné ochrnutí obličeje. "Cit v obličeji je bez problémů. Je skvělé se jen tak usmát, zavřít oči, zvednout obočí nebo vycenit zuby," uvedl Mulder.

Michel Mulder pozdravil fanoušky na sociálních sítích
Michel Mulder pozdravil fanoušky na sociálních sítích | Foto: Michel Mulder via Instagram
 
