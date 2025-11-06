„Je skvělé se znovu usmát.“ Olympijský šampion prodělal úspěšnou operaci mozku

"Operace byla úspěšná, ale probuzení z narkózy, kdy nevíte, jak to dopadlo, byl jeden z nejhorších pocitů, co můžete zažít," napsal Mulder, který na hrách v Soči v roce 2014 ovládl závod na 500 metrů a na kilometru přidal bronz.
Nádor u Muldera lékaři objevili před dvěma lety. Operaci však tehdy odložili, protože dvojnásobný mistr světa ve sprintu byl bez příznaků. Minulý týden v pátek už však rychlobruslař zákrok podstoupil.
Protože nádor byl blízko obličejového nervu, hrozilo Mulderovi mimo jiné ochrnutí obličeje. "Cit v obličeji je bez problémů. Je skvělé se jen tak usmát, zavřít oči, zvednout obočí nebo vycenit zuby," uvedl Mulder.