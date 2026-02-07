Janatová zazářila, vybojovala nejlepší výsledek za posledních 12 let

Běžkyně na lyžích Kateřina Janatová se blýskla na úvod olympijských her v Itálii sedmým místem ve skiatlonu. Dosáhla tak na nejlepší české umístění od páté příčky Evy Vrabcové-Nývltové na hrách v Soči v roce 2014. Pro zlato si v Teseru doběhla suverénně Švédka Frida Karlssonová.
Osmadvacetiletá Janatová dnes předvedla nejlepší závod sezony. Po úvodní části klasickou technikou přezouvala jako devátá a po deseti kilometrech bruslení si polepšila ještě o dvě místa. Na vítěznou Karlssonovou ztratila dvě minuty a 13,8 sekundy. Švédský double zkompletovala díky stříbru Ebba Anderssonová, třetí skončila Norka Heidi Wengová.
Česká reprezentantka byla nadšená. "Včera předtím, než jsem šla spát, tak jsem se ptala svého přítele, co bych mohla dneska dokázat, a on říkal, že do sedmého místa určitě. Já jsem mu to nechtěla věřit. Takže když mi hlásili na trati, že jsem sedmá, tak jsem se tak pousmála a říkala si, že mi to bylo předurčené," uvedla v nahrávce Českého olympijského výboru pro média lyžařka, která právě skiatlon přitom neměla do loňska moc ráda.
Naopak hned v úvodu se propadla po pádu při sjezdu v zatáčce jedna z favoritek Američanka Jessie Digginsová a vedoucí žena Světového poháru se do bojů o medaili už nevrátila. Nakonec doběhla až za Janatovou osmá.
Česká jednička se posouvala neustále vpřed a po povedené části méně oblíbenou klasikou ztrácela coby devátá necelých 50 sekund na čelo. Nakonec si doběhla pro jasně nejlepší individuální výsledek na olympiádě, výše nebyla ani na mistrovství světa. Před čtyřmi lety na ZOH v Pekingu byla nejvýše 19. ve sprintu.
Ve čtvrté desítce skončily 32. Sandra Schützová, jež prožívala úspěšnou sezonu v dálkových bězích, a 39. Barbora Havlíčková. Anna Milerská při olympijském debutu byla jednapadesátá ze 70 startujících.
Běh na lyžích (Tesero):
Ženy - skiatlon (2x10 km): 1. Karlssonová 53:45,2, 2. Anderssonová (obě Švéd.) -51,0, 3. H. Wengová (Nor.) -1:26,7, 4. Kälinová (Švýc.) -1:51,5, 5. Niskanenová (Fin.) -1:54,0, 6. Slindová (Nor.) -1:56,1, 7. Janatová -2:13,8, ...32. Schützová -5:33,3, 39. Havlíčková -6:43,3, 51. Milerská (všechny ČR) -9:19,2.
