Jako by to vyplivl ChatGPT. Česká gólová znělka to schytává, v žebříčku nezaujala

Na olympijském turnaji mužů v Miláně se rozezněla už dvanáctkrát. Řeč je o české gólové znělce, kterou fanoušci dobře znají ze zlatého mistrovství světa v Praze před dvěma roky. Ve světě však příliš nezaujala.
Pro připomenutí: po českých brankách v hale zní píseň Hoja hou z muzikálové komedie Noc na Karlštejně, respektive její remake v podání Walda Gangu.
S českým hokejem ji poprvé spojil už na MS 2019 na Slovensku tehdejší kapitán reprezentace Jakub Voráček, který si řekl, že je čas na změnu.
Do té doby po českých brankách dlouho zněli Maxim Turbulenc a jejich verze písničky Zavolejte stráže z pohádky Ať žijí duchové. I s tou přišel Voráček. Prosadil ji pro světový šampionát v Praze v roce 2015.
V posledních letech měly v české reprezentaci místo obě zmíněné písně, pro olympiádu padla volba na Walda Gang.
Nezávislé pozorovatele však předělaný hit Hoja hou moc nezaujal.
„Tato píseň působí, jako by někdo dal do ChatGPT zadání: „Co kdyby Dropkick Murphys (populární irsko-americká kapela, pozn. red.) byli z východní Evropy?“ Není to hrozné, ale působí to hodně genericky,“ komentoval skladbu online deník The Athletic, který ji v žebříčku olympijských gólových znělek zařadil na sedmé místo z dvanácti.
„Text je vlastenecký a dokonce trochu militaristický, což se na mezinárodní akci, jako je tato, hodí. Čeští fanoušci patří v Miláně k nejaktivnějším a nejhlasitějším, ale jejich zapojení do této písně není tak vysoké,“ dodal web.
Pořadí ovládli Švýcaři se skladbou Richi od skupiny Stubete Gäng. Ze známých hitů je ke slyšení Free Bird od Lynyrd Skynyrd, konkrétně u Američanů.
