"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu." Lyžařky se podělily o stříbro

ČTK

Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření.

Lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová skončily společně druhé v obřím slalomu na ZOH 2026
Lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová skončily společně druhé v obřím slalomu na ZOH 2026Foto: CTK
Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou.

Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém.

"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu," řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.

Obě se dělily v prvním kole o křeslo pro vedoucí závodnici dokonce ještě s Larou Colturiovou z Albánie, jež také zajela totožný čas, než se do cíle dostala Brignoneová a z první pozice je sesadila.

Totéž se - už bez italské rodačky Colturiové - opakovalo po druhé jízdě, když čekaly na závěrečnou jízdu pozdější vítězky.

"Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'" řekla s úsměvem Stjernesundová.

"A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním."

Obě se pak znovu spojily při medailovém ceremoniálu, když spolu v nadsázce poklekly před Brignoneovou, která po návratu po těžkém zranění získala v Cortině už druhé zlato po triumfu v super-G.

"Rozhodně jsme vyhrály společně. Vždyť se říká, že pocity jsou lepší, když se o ně podělíte," řekla Hectorová.

Zatímco v běžeckém lyžování mezi oběma tradičními velmocemi Norskem a Švédskem panuje často vyhrocená rivalita, ve sjezdovém lyžování je podle Hectorové atmosféra uvolněnější. "V alpském lyžování mezi námi vládne kamarádství. Je tu příjemná atmosféra," řekla třiatřicetiletá Švédka.

