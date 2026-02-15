"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu." Lyžařky se podělily o stříbro

Švédsko a Norsko jsou na zimních olympijských hrách a především v běhu na lyžích velkými rivaly, alpské lyžařky Sara Hectorová a Thea Louise Stjernesundová dnes v Cortině ukázaly kamarádskou tvář tohoto soupeření.
Obě byly šťastné, že se v obřím slalomu v málo vídané shodě podělily o stříbrnou medaili za vítěznou Italkou Federicou Brignoneovou.
Švédská obhájkyně zlata z Pekingu Hectorová a Norka Stjernesundová zajely shodný čas v prvním kole a poté i ve druhém.
"Jaká je šance, že se tohle stane? Jedna ku milionu," řekla Hectorová, vítězka lednového obřího slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně.
Obě se dělily v prvním kole o křeslo pro vedoucí závodnici dokonce ještě s Larou Colturiovou z Albánie, jež také zajela totožný čas, než se do cíle dostala Brignoneová a z první pozice je sesadila.
Totéž se - už bez italské rodačky Colturiové - opakovalo po druhé jízdě, když čekaly na závěrečnou jízdu pozdější vítězky.
"Pamatuju si, jak se mě Sara po druhém kole ptala: 'Taky se cítíš tak špatně jako já?'" řekla s úsměvem Stjernesundová.
"A já na to: 'Jo jo'. Takže jsme nejely jen stejně, ale také jsme měly ze své jízdy stejné pocity. Vlastně byla legrace, že se z toho stal trochu náš společný boj proti ostatním."
Obě se pak znovu spojily při medailovém ceremoniálu, když spolu v nadsázce poklekly před Brignoneovou, která po návratu po těžkém zranění získala v Cortině už druhé zlato po triumfu v super-G.
"Rozhodně jsme vyhrály společně. Vždyť se říká, že pocity jsou lepší, když se o ně podělíte," řekla Hectorová.
Zatímco v běžeckém lyžování mezi oběma tradičními velmocemi Norskem a Švédskem panuje často vyhrocená rivalita, ve sjezdovém lyžování je podle Hectorové atmosféra uvolněnější. "V alpském lyžování mezi námi vládne kamarádství. Je tu příjemná atmosféra," řekla třiatřicetiletá Švédka.
Ve stovkách měst a obcí v Česku se dnes lidé sházejí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí. Shromáždění se konají od 16:00. Podle Milionu chvilek se k akci přihlásilo přes 400 obcí.