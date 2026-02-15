Jak oživit Pastrňáka? Chceme mu pomoct, řekl Rulík. O drsném scénáři věděli všichni

Čeští hokejisté podlehli v závěrečném utkání své skupiny na olympiádě Švýcarům 3:4 v prodloužení a v play off turnaje půjdou těžší cestou. Trenér Radim Rulík navíc musí hledat cestu, jak probudit zatím přibrzděného lídra Davida Pastrňáka.
Od našeho zpravodaje v Itálii - Největší česká hvězda sice proti Švýcarům zapsala důležitou asistenci u vyrovnávacího gólu na 3:3, v první třetině zase pálila do tyče a ve druhé její dorážku do prázdné brány šťastně vytáhl jeden ze soupeřů.
Jinak to však ze strany Pastrňáka bylo trápení. Nepřesně přihrával, na své poměry až příliš často kazil. I z řeči těla bylo poznat, že se na ledě necítí ideálně.
"Přemýšlíme nad tím, jak mu pomoct,“ přisvědčil Rulík.
V úvodním zápase proti Kanadě začali s Pastrňákem v elitním útoku Martin Nečas a Tomáš Hertl. Trojice ale nebyla příliš vidět a ve třetí třetině dali trenéři na Nečasovo místo Ondřeje Paláta.
Ten zůstal s Pastrňákem a Hertlem na utkání s Francií i se Švýcarskem. V jeho průběhu se potom naopak Pastrňák stěhoval do formace s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.
"Bavíme se o tom, vymýšlíme… Pracujeme na tom a zítra si k tomu znovu sedneme. Nebudu to teď více komentovat, ale budeme hledat další možnosti,“ shrnul Rulík.
Pastrňák odpověděl na pár otázek jen zahraničním novinářům a pak odešel do šatny.
Po těsné porážce byl bez nálady pochopitelně celý český tým. I proto, že si dobře uvědomoval, co to pro něj znamená směrem k dalšímu průběhu olympijského turnaje.
V předkole narazí Češi na Němce, Lotyše, nebo Dány. Tedy na těžšího soupeře, než jakým by v případě výhry nad Švýcarskem byla Francie či Itálie.
A pokud v úterý vyhrají, ve středečním čtvrtfinále jim drsný scénář přisoudí buď Kanadu, anebo USA. Čili největší favority olympiády.
"Tomu jsme se právě chtěli vyhnout,“ přiznal Rulík. "Všichni jsme dobře věděli, o co proti Švýcarsku hrajeme. I hráči si toho byli vědomi,“ dodal.
Už před turnajem bylo jisté, že vyhrát skupinu s Kanadou bude extrémně složité. Šance projít přímo do čtvrtfinále ze druhého místa dostala výraznou trhlinu zase hned po vysoké porážce 0:5 právě od "Javorových listů“.
"Chtěli jsme vyhrát co nejvíce zápasů. Tady nějaký plán není potřeba, chcete vyhrát každé utkání. Taková je realita a musíme se s tím teď poprat,“ konstatoval útočník Sedlák.
"Věděli jsme, o co hrajeme, ale v zápase na to nemyslíte. Pochybuju, že by někdo seděl na střídačce a říkal si, že chce vyhrát, aby pak hrál proti Italům. Na to není ani čas,“ dodal.
Zámořské soupeře pro případné čtvrtfinále rozebírat nechtěl. Stejně jako ostatní hráči.
"Nejdříve musíme přejít předkolo, pak uvidíme,“ podotkl střelec prvního gólu Filip Chlapík. "Pokud chceme placku, těžký soupeř by přišel tak či tak. V play off to může dopadnout jakkoliv,“ řekl.
"Jestli chceme turnaj vyhrát, musíme porazit každého,“ padla podobná úvaha také z úst obránce Radka Gudase.
Trenéra Rulíka potěšilo, že tým předvedl lepší výkon než v zápase proti Francii, kdy zejména ve druhé třetině až nečekaně propadal. "Ale zároveň všichni určitě cítíme, že to není úplně ono,“ kroutil hlavou.
"Mrzí mě, že jsme vedli, ale pak jsme dvakrát prohrávali. Doháněli jsme. Se Švýcary je to vždycky strašně těsné, vloni na mistrovství světa jsme je v prodloužení porazili, teď jsme v prodloužení prohráli,“ podotkl.
"Síla týmu se ukáže, když to úplně nejde. V dalších zápasech uvidíme, jak silní jsme přijeli,“ doplnil směrem k play off trenér Rulík.
