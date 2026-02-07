Přeskočit na obsah
Benative
7. 2. Veronika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Italové nabídli světu velkolepou show, olympijský oheň zapálily legendy

Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová zapálili olympijský oheň v Miláně.
Olympijský oheň má tvar obrovského Slunce
Českou výpravu přivedl při slavnostním zahájení na milánský stadion San Siro hokejista David Pastrňák.
Nástup českých olympioniků v Cortině d’Ampezzo, v čele vlajkonoška Lucie Charvátová
Sofia Goggiaová zapálila olympijský oheň v Cortině d’Ampezzo.
Zobrazit
36 fotografií
Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová zapálili olympijský oheň v Miláně. |
Foto: REUTERS
Sport

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního zahájení zimních olympijských her v v Miláně a Cortině d'Ampezzo.

Reklama


Prohlédnout 36 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Deadly explosion at a Shi'ite Muslim mosque in Islamabad
Deadly explosion at a Shi'ite Muslim mosque in Islamabad
Deadly explosion at a Shi'ite Muslim mosque in Islamabad

Sebevražedný atentát v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 31 obětí

Sebevražedný atentátník v pátek v šíitské mešitě Chadídža Al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zabil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedly podle agentury AFP bezpečnostní zdroje. Místní zdroje médií předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama