Italové nabídli světu velkolepou show, olympijský oheň zapálily legendy

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního zahájení zimních olympijských her v v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Pastrňáka pobavila přezdívka. Bylo mi ctí, prohlásil hvězdný útočník
Hvězdný hokejový útočník David Pastrňák byl nadšený, že mohl na slavnostním zahájení olympijských her v Miláně nést českou vlajku.
Přenos skončilČeši s Pastrňákem v čele vyrobili hlavolam pro NY Times. Oheň už hoří, hry začaly
Sledovali jsme dnešní dění na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
Sebevražedný atentát v mešitě v Islámábádu si vyžádal nejméně 31 obětí
Sebevražedný atentátník v pátek v šíitské mešitě Chadídža Al-Kubra v době páteční modlitby na okraji Islámábádu zabil nejméně 31 lidí a dalších 169 zranil, uvedly podle agentury AFP bezpečnostní zdroje. Místní zdroje médií předpokládají další nárůst počtu obětí, jelikož řada zraněných je v kritickém stavu.
Zemřela Jana Brejchová. „Česká Bardotka“ a královna z Noci na Karlštejně zářila i v zahraničí
Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci česká herečka Jana Brejchová. Informaci přinesl web iDnes.cz. Brejchová patřila k hvězdám i femme fatale českého filmu, před kamerou stanula už jako školačka a rychle se stala jednou z nejobsazovanějších hereček. Jen pár týdnů nazpět oslavila své 86. narozeniny.
Životní jízda pokračuje! Česká senzace je poprvé ve finále a zahraje si o trofej
Tenistka Sára Bejlek postoupila v Abú Zabí z kvalifikace až do svého prvního finále na okruhu WTA.