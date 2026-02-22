"Ikonické." Američané dojali emotivním gestem, to kanadská superhvězda byla otrávená

Američtí hokejisté slaví své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf není šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.
Americké žně
Přestože Američané tahali většinu zápasu proti Kanadě za kratší konec, dokázali i díky skvělému brankáři Connoru Hellebuyckovi vyhrát 2:1 v prodloužení.
Jak připomněl novinář Steven Ellis, seniorská reprezentace USA tímto navázala na zlato z MS 2025. Kdysi se jí o tom mohlo jen zdát. Světový šampionát vyhrála po 65 letech, olympiádu po 46.
Americké žně
Přestože Američané tahali většinu zápasu proti Kanadě za kratší konec, dokázali i díky skvělému brankáři Connoru Hellebuyckovi vyhrát 2:1 v prodloužení.
Jak připomněl novinář Steven Ellis, seniorská reprezentace USA tímto navázala na zlato z MS 2025. Kdysi se jí o tom mohlo jen zdát. Světový šampionát vyhrála po 65 letech, olympiádu po 46.
Vzpomínka na Gaudreaua
„Tenhle obrázek je ikonický.“
Do týmového focení zahrnuli Američané potomky Johnnyho Gaudreaua, hvězdného hokejisty, který v roce 2024 spolu se svým bratrem Matthewem zemřel při nehodě.
Nedlouho předtím trojice amerických hráčů kroužila s útočníkovou třináctkou kolem ledu, což Gaudreauovu rodinu v hledišti přimělo k slzám.
Zakrvácený Hughes
Centr Jack Hughes schytal během finále zásah vysokou holí, což mu znatelně poškodilo chrup. Právě on, jeden z nejhvězdnějších hráčů týmu, nakonec rozhodl prodloužení. Jeho ikonická fotka se zakrváceným úsměvem jistě vejde do dějin amerického hokeje.
Otrávený MacKinnon
Na jedné straně euforie, na druhé těžké zklamání. Kanaďané vezou domů jen stříbro a závěrečný ceremoniál turnaje si neužili. Na sociálních sítích rezonuje hlavně chování Nathana MacKinnona, kterého dárek od viceprezidenta IIHF Petra Břízy, plyšový maskot her, zjevně příliš nepotěšil.
Zahozené tutovky
Obzvlášť MacKinnon bude na finále vzpomínat s velkou hořkostí. Za stavu 1:1 měl na hokejce tutovku a potenciální rozhodnutí. Mezi tyče se ale netrefil. Pro Kanadu, která vyhrála na střely 42:28, to byl typický obrázek. Buď v klíčové chvíli selhala (s výjimkou jediného střelce Calea Makara), nebo ji vychytal fantastický Hellebuyck.
All Star tým
All Star tým byl logicky doménou finalistů. S jednou výjimkou. Mezi dva Američany a tři Kanaďany se vklínil Juraj Slafkovský, který dotáhl Slovensko ke čtvrtému místu osmi body (4+4) v šesti zápasech.
A další ocenění?
Nejlepší útočník a nejužitečnější hráč: Connor McDavid.
Nejlepší obránce: Quinn Hughes.
Nejlepší brankář: Hellebuyck.
Zlatá rodina
Ke zlatu pomohl Spojeným státům také útočník Brock Nelson. Pozoruhodné je to proto, že jeho strýc Dave Christian vyhrál pod pěti kruhy hokejové zlato v Lake Placid 1980 a jeho dědeček Bill Christian ve Squaw Valley 1960.
Jak poznamenal jeden americký fanoušek: „Musíme zajistit, aby Nelson a jeho rodina měli co nejvíce dětí.“
Rozdílový brankář
Před turnajem se spekulovalo, kdo bude nejlepším gólmanem. Často se skloňovali Hellebuyck a Lukáš Dostál. Nakonec vše ovládl první z nich. Ve finále chytil 41 z 42 střel, hlavně Devona Toewse (viz tweet) zastavil znamenitě. Navíc si připsal asistenci u vítězného gólu v prodloužení. Famózní výkon.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi získal cenu BAFTA za nejlepší dokument
Dokumentární snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli 22. února získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi slaví úspěch. Získal prestižní britskou cenu BAFTA
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české koprodukci, v neděli získal cenu BAFTA za nejlepší dokumentární film. Britská filmová akademie o tom informuje na svých internetových stránkách. Film byl nominován i na Oscara.
Vyhrál olympijský duch, nakazil nás, jásal šampion. Connor? Už nikdy si nekoupí drink
Hokejový svět čekal 12 let na olympiádu s nejlepšími hráči planety a v milánském finále se dočkal vskutku famózní tečky. Kanaďané s Američany předvedli bitvu jako řemen. Kdo ji sledoval, musel být do hry vtažený na každé jedno střídání. Vítězně z ní odešly Spojené státy.
Vysněné bydlení vytvořili z kontejnerů. Měsíčně platí minimum a vodu mají ze vzduchu
Když se influencerka svým blízkým poprvé svěřila, že si společně s manželem chce postavit dům z lodních kontejnerů, setkala se především s nepochopením. Dnes však jejich netradiční domov sklízí obdiv po celém internetu. V čem spatřují plusy a minusy alternativního bydlení?
Ukrajina dostala pomoc za osm bilionů korun. Český podíl slábne
Už čtyři roky bojuje Ukrajina se silnějším agresorem. Přežívá i díky proudu pomoci ze Západu. Jenže ten ze Spojených států vloni prakticky vyschl. Naštěstí zaskočila Evropská unie. Podívejte se, kdo je nejštědřejším podporovatelem Ukrajiny a kdo raději předstírá, že se jej konflikt netýká.