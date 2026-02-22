Přeskočit na obsah
"Ikonické." Američané dojali emotivním gestem, to kanadská superhvězda byla otrávená

Američtí hokejisté slaví své první zlato z olympiády od domácích her v Lake Placid 1980, kdy parta studentů zaskočila tehdy "nepřemožitelný" Sovětský svaz. Tentokrát americký triumf není šokem, ale i tak milánské finále proti Kanadě hodně zaujalo.

Americké žně

Přestože Američané tahali většinu zápasu proti Kanadě za kratší konec, dokázali i díky skvělému brankáři Connoru Hellebuyckovi vyhrát 2:1 v prodloužení.

Jak připomněl novinář Steven Ellis, seniorská reprezentace USA tímto navázala na zlato z MS 2025. Kdysi se jí o tom mohlo jen zdát. Světový šampionát vyhrála po 65 letech, olympiádu po 46.

Pomoc Ukrajině - Ilustrační foto

Ukrajina dostala pomoc za osm bilionů korun. Český podíl slábne

Už čtyři roky bojuje Ukrajina se silnějším agresorem. Přežívá i díky proudu pomoci ze Západu. Jenže ten ze Spojených států vloni prakticky vyschl. Naštěstí zaskočila Evropská unie. Podívejte se, kdo je nejštědřejším podporovatelem Ukrajiny a kdo raději předstírá, že se jej konflikt netýká.

