10. 2.
Sport

Identifikuje se jako muž, ale dnes závodil se ženami. Dobré rozhodnutí, tvrdí o volbě

Sport,ČTK

Švéd Elis Lundholm dnes jako první otevřeně transgender sportovec startoval na zimních olympijských hrách.

Milan Cortina Olympics Freestyle Skiing
Elis Lundholm při dnešním závodě na ZOH 2026Foto: AP
Freestyle lyžař se identifikuje jako muž, ale v jízdě v boulích závodí se ženami, neboť nepodstoupil operativní úpravu pohlaví.

Nyní třiadvacetiletý Lundholm se rozhodl změnit si první jméno a představovat se jako muž před pěti lety.

"Trochu jsem se toho bál, ale bylo to dobré rozhodnutí," citovala ho před soutěží agentura DPA. Z okolí se prý dočkal jen pozitivních reakcí. "Pro mě je to naprosto přirozené," doplnil.

Lundholm se narodil jako žena, a protože si operativně ani právně nezměnil pohlaví, startuje v souladu se současnými pravidly v ženské kategorii.

"Závodím se stejnými podmínkami jako ostatní, takže s tím není žádný problém," prohlásil.

V dnešní kvalifikaci jízdy v boulích v Livignu obsadil Lundholm po chybě poslední místo, takže o postup do olympijského finále bude muset zabojovat ve druhé kvalifikaci ve středu.

Zimní hry v Miláně a Cortině jsou poslední olympiádou před tím, než Mezinárodní olympijský výbor stanoví nová univerzální pravidla týkající se transgender sportovců.

Freestyle Skiing - Women's Moguls Qualification 1
Elis Lundholm při dnešním startu na ZOH 2026Foto: REUTERS
