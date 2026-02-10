Identifikuje se jako muž, ale dnes závodil se ženami. Dobré rozhodnutí, tvrdí o volbě

Švéd Elis Lundholm dnes jako první otevřeně transgender sportovec startoval na zimních olympijských hrách.
Freestyle lyžař se identifikuje jako muž, ale v jízdě v boulích závodí se ženami, neboť nepodstoupil operativní úpravu pohlaví.
Nyní třiadvacetiletý Lundholm se rozhodl změnit si první jméno a představovat se jako muž před pěti lety.
"Trochu jsem se toho bál, ale bylo to dobré rozhodnutí," citovala ho před soutěží agentura DPA. Z okolí se prý dočkal jen pozitivních reakcí. "Pro mě je to naprosto přirozené," doplnil.
Lundholm se narodil jako žena, a protože si operativně ani právně nezměnil pohlaví, startuje v souladu se současnými pravidly v ženské kategorii.
"Závodím se stejnými podmínkami jako ostatní, takže s tím není žádný problém," prohlásil.
V dnešní kvalifikaci jízdy v boulích v Livignu obsadil Lundholm po chybě poslední místo, takže o postup do olympijského finále bude muset zabojovat ve druhé kvalifikaci ve středu.
Zimní hry v Miláně a Cortině jsou poslední olympiádou před tím, než Mezinárodní olympijský výbor stanoví nová univerzální pravidla týkající se transgender sportovců.
Paramount vylepšil svou nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery (WBD) ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem.
„Hučení HDV a po noční čtyři pulky čerta u pulca.“ S uhlím odcházejí i havířské rody
I když byla havířina jedním z nejtěžších řemesel, ve slezských rodinách měla dlouhou tradici. Udržovala se i po několik generací a uhlí dávalo práci nejen mužům, ale i ženám. Tomu je teď konec. S uzavřením Dolu ČSM ve Stonavě tahle letitá historie skončila. A jak to samy rodiny řeší? Reportér deníku Aktuálně.cz s některými z nich mluvil.
"Příšerná premiéra, tragédie." Češi si po zpackaném závodu nebrali servítky
Českým biatlonistům se první individuální závod na letošní olympiádě vůbec nevydařil. A dobře to po vytrvalostním klání věděli.
Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou
Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.