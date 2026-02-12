Ideální začátek, máme na bronz, věří experti. Málek vylíčil svou hierarchii brankářů

Konečně! Nejlepší z nejlepších se sešli v Miláně, aby našli hokejového vládce zeměkoule. Česko versus Kanada. To je čtvrteční start týmu Radima Rulíka v olympijském turnaji. A taky hlavní téma nové epizody podcastu Bago.
Přijeli jsme pro zlato. Nic jiného nás nezajímá. Dost jasně to Kanaďané dávají najevo. A ostatně, nic jiného od nich národ neočekává. „I tím bydlením mimo olympijskou vesnici to demonstrují,“ vidí bývalý útočník Václav Nedorost.
„To by mi bylo líto. Radši bych spal na matraci v pokojíku u někoho jiného, na olympiádě bych určitě chtěl potkávat ostatní sportovce,“ glosuje Zdeněk Blatný, který je také juniorským mistrem světa z roku 2001. „Nechtěl bych se nechat připravit o výjimečnou atmosféru,“ dodá.
Reprezentanti javorových listů by asi byli ve vesnici hlavní atrakcí, lovci autogramů by se jistě našli i mezi ostatními účastníky her. I proto zvolili klid hotelu, prostor pro soustředění se na hlavní misi. Poprvé od roku 2014 se chtějí vrátit na trůn.
„Hrozně se těším na jejich zápas s USA, pokud se v turnaji potkají. To by bylo neskutečné finále, pokračování rivality z minulého roku,“ připomene Patrik Štefan turnaj 4 Nations Face-Off. Bitva o Severní Ameriku není jen sportovní záležitostí…
A co naši? Mají si s kým hrát? Hned na úvod to bude právě Kanada. „A je to dobře! Tohle je ideální začátek, lepší ji mít hned,“ má jasno Štefan, někdejší jednička draftu NHL. „Musíme si to vyzkoušet, je to turnaj a na bronz určitě mít můžeme,“ zatipuje.
„Budeme k tomu potřebovat vynikající výkony gólmana, Lukáš Dostál musí mít úspěšnost zákroků nad 97 procent,“ zdůrazní Václav Nedorost. Je to obecná hokejová pravda, ale pro výběr Radima Rulíka naprosto zásadní. Právě do brankoviště si mohl vybírat z největší kvality.
„Určitě máme dobrou celou trojici, ale nejsme sami,“ upozorní Roman Málek, někdejší extraligový šampion se Slavií. „Finové, Švédi nebudou o nic horší. My máme tři kluky pravidelně chytající v NHL, může nastoupit každý z nich,“ nepochybuje a přidá svou preferenci na hierarchii.
Čtveřice hokejistů doplněná moderátorkou Terezou Kubíčkovou probere i obranu, složení jednotlivých párů. „Vy byste nevzali Jirku Ticháčka, já bych ho dal k Radko Gudasovi,“ nesouhlasí s kamarády Václav Nedorost.
Naopak v útoku vyčnívá jedna super formace. „Všichni soupeři budou vědět, koho nám mají bránit,“ poukazuje Nedorost na trio David Pastrňák, Tomáš Hertl a Martin Nečas. „Ale ono to bude rychle všechno jinak. Vždycky to tak je,“ usměje se Blatný.
V téměř hodinové epizodě si můžete poslechnout všechna témata rozebraná do detailu, ale také si s celou pěticí zatipovat. Kolik střel budeme mít proti našlapaným Kanaďanům? A jaký bude finální ukazatel skóre? Kdo trefí přesně, může se těšit na chlebíčky z pekárny Zdeňka Blatného.
