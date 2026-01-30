Přeskočit na obsah
30. 1.
Sport

Strach v Crans Montaně: ošklivé pády včetně Vonnové, Ledeckou na trať nepustili

ČTK,Sport

Poslední sjezd SP žen před olympiádou byl v Crans Montaně po pádu tří lyžařek včetně Lindsey Vonnové zrušen. Ester Ledecká se na trať nedostala.

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Downhill
Pád Marte Monsenové v Crans MontaněFoto: REUTERS
Podrobnosti připravujeme

ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně

Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.

Hypotéky ženou dluhy domácností nahoru, ukazují data ČNB

Dluhy domácností v Česku u bank loni v prosinci meziměsíčně stouply asi o 17,7 miliardy na 2,583 bilionu korun. Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl o 2,6 miliardy na přibližně 1,494 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání se u domácností dluhy zvýšily o 201 miliard a u firem zhruba o 62 miliard korun.

Ukrajinci stále mrznou. S opravami elektráren už pomáhají i potápěči

Po ruských útocích na energetickou infrastrukturu a kvůli krutým mrazům nemají ukrajinské domácnosti stále přístup k vytápění či elektřině. Když nefunguje elektřina, tak navíc často neteče ani pitná voda. Dodávky se díky extrémnímu vytížení pracovníků postupně daří opět obnovovat, energetická soustava má ale stále problémy a útoky pokračují.

