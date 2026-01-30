Strach v Crans Montaně: ošklivé pády včetně Vonnové, Ledeckou na trať nepustili

Poslední sjezd SP žen před olympiádou byl v Crans Montaně po pádu tří lyžařek včetně Lindsey Vonnové zrušen. Ester Ledecká se na trať nedostala.
Podrobnosti připravujeme
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
Hypotéky ženou dluhy domácností nahoru, ukazují data ČNB
Dluhy domácností v Česku u bank loni v prosinci meziměsíčně stouply asi o 17,7 miliardy na 2,583 bilionu korun. Objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům vzrostl o 2,6 miliardy na přibližně 1,494 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které v pátek zveřejnila Česká národní banka. V meziročním srovnání se u domácností dluhy zvýšily o 201 miliard a u firem zhruba o 62 miliard korun.
Epický spektákl v Austrálii. Alcaraz sotva chodil, přesto po 5,5 hodinách vydřel finále
První hráč světa Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále tenisového Australian Open. Třetího nasazeného Němce Alexandera Zvereva porazil po pěti hodinách a 27 minutách 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5.
Ukrajinci stále mrznou. S opravami elektráren už pomáhají i potápěči
Po ruských útocích na energetickou infrastrukturu a kvůli krutým mrazům nemají ukrajinské domácnosti stále přístup k vytápění či elektřině. Když nefunguje elektřina, tak navíc často neteče ani pitná voda. Dodávky se díky extrémnímu vytížení pracovníků postupně daří opět obnovovat, energetická soustava má ale stále problémy a útoky pokračují.
ŽIVĚČesko je na cestě ke snazší výměně státních úředníků. Opozice neuspěla s vetem zákona
Sněmovna po téměř osmi hodinách jednání podpořila v úvodním kole nahrazení služebního zákona novou normou, kterou chce vládní koalice usnadnit výměnu státních úředníků. Opozici, podle níž nová pravidla povedou k politizaci státní správy, se dnes podle očekávání nepovedlo prosadit ani zamítnutí předlohy.