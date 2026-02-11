Hrozný, příšerný, tvrdí o Kanaďanovi i zastánci. Na Čechy má jít nejhorší gólman NHL

Má tak špatné statistiky, že by se dal považovat za nejhoršího brankáře hokejové NHL, a stejně pronikl do olympijské nominace. A nevzal ho outsider, který nic lepšího stejně nemá, ale Kanada. Dokonce má být její jedničkou! Kolem Jordana Binningtona je tak logicky rozruch.
Musí to zajímat i českou reprezentaci, protože právě ta bude na milánském turnaji prvním soupeřem kolébky hokeje. Buly padne ve čtvrtek 12. února v 16:40.
Je možné, že v kanadském brankovišti odstartuje jeden z dvojice Logan Thompson – Darcy Kuemper, ale zámořská média očekávají Binningtona.
Pravděpodobným mužem číslo jedna byl už před silvestrovskou nominací. Pochopitelně za nesouhlasného „vykřikování“ mnohých kritiků.
„Já bych ho neměl ani jako náhradníka!“ burácel na stanici TSN bývalý gólman Martin Biron.
„Kdyby neexistovali žádní kanadští brankáři, kteří v této sezoně chytají dobře, tak bych to s ním riskl,“ pokračoval. „Thompson je ale mnohem lepší, musí vás trknout, že na olympiádě by odvedl lepší práci. A je tu i spousta dalších kluků. Jedno místo bych Binningtonovi rezervoval, ale v prvních pár zápasech bych ho posadil na tribunu. A nechal ho tam, pokud by kluci před ním odváděli předpokládanou práci.“
Binnington nastoupil v probíhající základní části NHL do 32 duelů a zastavil jen 86,4 procenta puků. Podle webu MoneyPuck pustil skoro 25 gólů navíc, suverénně nejvíc v lize.
Formu nenabral ani před olympiádou. Posledních sedm zápasů za St. Louis prohrál a v úspěšnosti zákroků se pohyboval mezi 80 a 87,5 procenta.
Přesto má řadu zastánců. „Ano, v téhle sezoně je hrozný, příšerný. Ale je to vítěz. Já ho pořád beru jako kanadskou jedničku,“ oponoval Bironovi moderátor TSN Bryan Hayes.
Dvaatřicetiletý Binnington dosáhl v životě na úspěchy, které se v zámoří cení víc než úspěšnost zákroků.
V roce 2019 pomohl St. Louis k jeho prvnímu Stanley Cupu, v sedmém finále zneškodnil 32 z 33 střel. Rok nazpět pak podobným výkonem (31 zákroků z 33 střel) dotáhl Kanadu k finálovému triumfu proti USA na elitně obsazeném Turnaji čtyř zemí, obdiv sklízel hlavně za famózní zákroky v prodloužení.
V kanadské reprezentaci má Binnington přirozeného zastánce v podobě generálního manažera Douga Armstronga, který stejnou funkci vykonává v St. Louis.
Armstrong a další optimisté teď čekají, že se Binnington opět vybičuje ke špičkové formě. Má mu pomoct kvalitnější tým, možná nejlepší na světě, a vědomí, že jde o hodně.
„Říká se, že chytání je voodoo. Je to velmi otřepaná a velmi otravná fráze. Ale také velmi přesná,“ napsal Sean Gentille z online deníku The Athletic. A na základě toho zveřejnil odvážný tip, že Binnington na olympiádě zazáří: „Čím hůře chytá za St. Louis, tím lépe si podle mě povede v Miláně. Tak to prostě funguje. Carey Price inkasoval v Soči 2014 tři góly v pěti zápasech. U Binningtona počítejte se dvěma.“
Hlavní trenér Kanady Jon Cooper, jinak lodivod Tampy, na turnaji dost možná nasadí více gólmanů, tedy i někoho s dobrými statistikami. Jednoduše proto, že jen den po klání proti Čechům půjde zámořská velmoc na Švýcary. O zápasy krátce po sobě se brankáři většinou dělí.
Úvodní duel proti Pastrňákovi a spol. nicméně napoví, jestli Kanada skutečně nejvíce věří Binningtonovi. A jestli je to oprávněné.
