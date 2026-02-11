Přeskočit na obsah
Benative
11. 2. Božena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hrdinka "Winky" utírala slzy. Premiéra na OH, nejlepší závod kariéry a teď sbohem biatlonu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Do závodu se dostala místo indisponované Markéty Davidové a zažila svou olympijskou premiéru. A v té se utrhla ze řetězu. Tereza Vinklárková je českou hrdinkou dne. Sedmadvacetiletá biatlonistka vybojovala životní jedenácté místo, po sezoně přitom hodlá ukončit kariéru. I když...

Biathlon - Women's 15km Individual
Česká biatlonistka Tereza Vinklárková ve vytrvalostním závodu na OH v Anterselvě.Foto: REUTERS
Reklama

Od našeho zpravodaje v Itálii - Když dorazila mezi novináře, narychlo si sušila oči a z tváří otírala slzy dojetí. Tereza Vinklárková zajela životní závod. Zrovna při své olympijské premiéře.

„Asi ve mně bouchly saze. Byla to fakt jízda,“ smála se.

Z Češek byla nejlepší a porazila i mnohé velké hvězdy světového biatlonu: třeba druhou ženu celkového pořadí Světového poháru Finku Suvi Minkkinenovou, třetí Annu Magnussonovou ze Švédska nebo její slavnou krajanku Elviru Öbergovou.

„Úplná pohádka, fantazie. Nevěřím tomu,“ hlesla a do očí se jí zase draly slzy. „Byla jsem sama překvapená, s jakými soupeřkami jsem se dnes dokázala udržet,“ dodala.

Reklama
Reklama

Šokovaná vlastním výkonem byla přesto, že se od rána cítila fantasticky.

„Nechtěla jsem si to připustit do poslední chvíle, opravdu jsem nikdy na závod nebyla připravená jako dnes. A ono se to opravdu stalo. Udržela jsem nervy na uzdě, všechno bylo kontrolované, na trati jsem jela správně technicky, správně frekvenčně. Jsem stoprocentně spokojená,“ vyprávěla.

O chvíli později přišla do olympijské mixzóny její spolubydlící Lucie Charvátová.

Ta hned recept osvětlila: „Spaly jsme do třičtvrtě na devět, včera odpoledne jsme si také daly poctivou dvouhodinovku, pro přípravu jsme v posteli udělaly úplné maximum. Formu jsme se snažily vyležet a Terka ji evidentně vyležela nejlíp z nás. Já jí to moc přeju.“

Reklama
Reklama

Kdyby nebylo jediné chyby na střelnici, sahala by Vinklárková po pátém místě loučící se domácí ikony Dorothey Wiererové. Dosavadním maximem Češky mezi elitou přitom bylo 29. místo z Östersundu v roce 2021.

Její olympijská premiéra se nyní prolíná s kariérní derniérou. Brněnská biatlonistka už oznámila, že po sezoně pověsí malorážku a běžky na hřebík. Důvodem jsou zdravotní potíže a imunologická onemocnění, které někdejší slibnou juniorku neustále limitují. Ani lékařům se nepodařilo najít jejich jednoznačnou příčinu.

Související

„Jsem strašně šťastná, jak všechno probíhalo, celý můj život. Opravdu to končí tak, jak má. Pořád jsem ve skrytu duše doufala, že se to ještě obrátí, že budu zdravá, že to všechno dopadne. A ono to tak nějak dopadlo. Moc děkuju všem, kteří mě kdy v životě podporovali. Oni určitě ví, kdo to je. Jsem za to strašně ráda,“ opět jen stěží zadržovala slzy.

Po dotazu, zda středeční olympijský úspěch její rozhodnutí nenahlodá, musela chvíli přemýšlet.

Reklama
Reklama

„Já myslím, že tohle je ta nejlepší tečka, co mě mohla potkat. Jen kvůli vám vám řeknu, že si to můžu ještě rozmyslet. Ale vidím to úplně oficiálně,“ uvedla.

Kamarádka Charvátová to ostatně viděla podobně. „Bojím se, že je Terka rozhodnutá. Samozřejmě se těžko odchází od něčeho, co děláte celý život. Ale je úžasné, když jeden z posledních závodů bude jejím životním. Teď všem spadla brada,“ mluvila obdivně o své kolegyni a dodala: „Teď nám opravdu ukázala, že je velký srdcař. Srdcem biatlonistka.“

Všichni jí říkají Vinky. Někteří také „Tinky Winky“, podle postavy z proslulého dětského televizního seriálu Teletubbies. „Je to se mnou spojené. Já jsem trochu takový Teletubbie,“ rozesmála se.

„Koukali jsme s bráchou, úplně jsme to uctívali, vždycky jsme kvůli tomu vstávali v šest hodin ráno, kdy to začínalo,“ vysvětlovala.

Reklama
Reklama

Seriál se tak symbolicky přepisuje i do konce její kariéry. „Je to tak. Je to heslo pro tuto sezonu: Tinky Winky dělá pá pá, lá lá,“ uzavřela Vinklárková.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Evropský parlament
Evropský parlament
Evropský parlament

ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu

Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.
Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.
Martin Kupka (ODS) na schůzi sněmovny, 11.února 2026, Praha.

ŽIVĚOpozice cupuje návrh státního rozpočtu. Krade budoucnost lidem i firmám, tvrdí Kupka

Poslanci ve středu jednají o návrhu státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Návrh rozpočtu je neodpovědný, vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti, tvrdí předsedové opozičních ODS a STAN Martin Kupka a Vít Rakušan. Rozpočet, který sněmovna projednává v úvodním kole, podle Kupky krade budoucnost lidem i firmám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama