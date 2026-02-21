Horor na ledové ploše. Ostří soupeřky rychlobruslařku srazilo k zemi, na ledě byla krev

Polská závodnice na krátké dráze Kamila Sellierová přijela na zimní olympiádu se srdcem bojovnice a hlavou plnou snů o historickém výsledku.
Místo toho však její rozjížďka v short tracku na 1500 metrů skončil scénou, z níž mrazí. V okamžiku, kdy se držela během čtvrtfinále ve skupině s dalšími soupeřkami, došlo k nervydrásající scéně.
„Byla to běžná situace závodu, ostrá, ale pod kontrolou,“ vzpomínal později jeden z trenérů, když popisoval, jak se závodnice pohybovaly na ledě pár setin vteřiny před katastrofou.
Ale pak přišel pád. Americká závodnice Kristen Santosová-Griswoldová nešťastně uklouzla, její brusle se zvedla a čepel zasáhla Sellierovou těsně pod levé oko. V tu chvíli se olympijský sen proměnil ve scénu, která vzala dech i nejzkušenějším fanouškům.
Sellierová zůstala ležet na ledě, po tváři jí pomalu stékala krev a diváci i závodníci cítili tíhu okamžiku. Zdravotníci okamžitě vběhli na dráhu a podávali první pomoc.
Polka byla naštěstí při vědomí, a zvednutým palcem se snažila uklidnit fanoušky, i když okolnosti byly děsivé.
„Vidět brusli přiblížit se tak blízko k oku kamarádky… to byl moment, který se mi vryl pod kůži,“ řekl jeden z týmových kolegů Sellierové, když popisoval hrůzné vteřiny po pádu.
Po rychlé stabilizaci zraněnou rychlobruslařku odvezli na nosítkách do nemocnice k dalším vyšetřením. Polští funkcionáři pak později potvrdili, že následovala operace a naštěstí její oko neutrpělo trvalé poškození.
Závod byl na čas pozastaven, led musel být očištěn od stop krve. Změnila se i atmosféra v milánské hale. Rázem tu byla vážná připomínka rizik, kterým čelí ti nejlepší z nejlepších.
